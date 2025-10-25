Επικίνδυνοι συστηµικοί ερασιτεχνισµοί – Μέρος 4

Στις Βρυξέλλες έλαβε χώρα η σύνοδος κορυφής 23 Οκτωβρίου 2025. Στο σηµείωµά µας αυτό συνοψίζουµε τα δυο θέµατα που εκτός από διεθνές, έχουν και ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για τη χρήση παγωµένων ρωσικών κεφαλαίων σε ευρωπαϊκές τράπεζες και το θέµα της συµµετοχής της Τουρκίας στο πρόγραµµα SAFE, παρά το ότι εκτός της κατοχής σηµαντικού µέρους της Κύπρου και πλήθος καταδικαστικών ψηφισµάτων, υπάρχει τώρα και 30 χρόνια (!) το περίφηµο casus belli κατά τη Ελλάδας, την άρση του οποίου έθεσε οριστικά και τελεσίδικα ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στη σύνοδο.

Οι ταγοί της Ευρώπης, και ειδικότερα της ΕΕ, είπαν και λάλησαν τα ακόλουθα για το θέµα της χρήσης ρωσικών παγωµένων κεφαλαίων και το θέµα του προγράµµατος SAFE για την άµυνα της Ευρώπης:

Όσον αφορά το θέµα χρήσης παγωµένων ρωσικών κεφαλαίων για την ανόρθωση της Ουκρανίας επεκράτησε η λογική να βρούνε πρόσθετη, προβλέψιµη χρηµατοδότηση για το 2026‑2027, προτρέποντας την Κοµισιόν να καταθέσει επιλογές χρηµατοδότησης «το ταχύτερο δυνατόν»1.

Στο ίδιο κείµενο υπογραµµίζεται η επιτάχυνση της αµυντικής ετοιµότητας της Ευρώπης έως το 2030, µε αναφορά στο πλαίσιο SAFE.

1) Σχετικά µε το πλαίσιο και τη «γραµµή» του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τα συµπεράσµατα για την Ουκρανία αναφέρουν ότι, το 2025, η ΕΕ διοχέτευσε 20,5 δισ. ευρώ στον ουκρανικό προϋπολογισµό, εκ των οποίων 6,5 δισ. µέσω του «∆ιευκόλυνσης για την Ουκρανία» και 14 δισ. µέσω του G7 ERA, που αποπληρώνεται από τα «έκτακτα κέρδη» των δεσµευµένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Το Συµβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει άµεσα επιλογές για τις ανάγκες 2026‑2027, επαναλαµβάνοντας ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραµένουν παγωµένα µέχρι η Ρωσία να αποζηµιώσει την Ουκρανία. Παράλληλα, σε ξεχωριστό κείµενο συµπερασµάτων για την ευρωπαϊκή άµυνα και ασφάλεια, οι ηγέτες «έλαβαν υπόψη» την πρόοδο για την αµυντική ετοιµότητα έως το 2030 και επιβεβαίωσαν την πρόθεση για υλοποίηση σε κλίµακα, µε εργαλεία όπως το SAFE.

Σε µια προσπάθεια να δούµε τα βασικά σηµεία κριτικής στον ευρωπαϊκό και διεθνή τύπο, σηµειώνουµε τα ακόλουθα:

• Νοµική αβεβαιότητα και κίνδυνος «υπονόµευσης» της ασυλίας κεφαλαίου: Πολλά µέσα επισηµαίνουν ότι, παρότι το σχήµα του δανείου αποκατάστασης (reparation loan) αποφεύγει την κατάσχεση κεφαλαίου, παραµένουν ανοιχτά ζητήµατα ως προς την κρατική/κεντρικοτραπεζική ασυλία και τη συµβατότητα µε το διεθνές δίκαιο. Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έχει υπογραµµίσει ότι κάθε ευρωπαϊκή απόφαση πρέπει να «ακολουθεί το διεθνές δίκαιο» και ότι η ΕΚΤ είναι «ιδιαίτερα προσεκτική».

• Το Βέλγιο επικεντρώνει την κριτική του στο ότι το µεγαλύτερο µέρος των ρωσικών κρατικών αποθεµάτων βρίσκεται στην Euroclear στις Βρυξέλλες, άρα τυχόν νοµικοί/χρηµατοοικονοµικοί κλυδωνισµοί θα κτυπήσουν δυσανάλογα το βελγικό οικοσύστηµα. Παράλληλα, προβάλλονται και άλλες ενστάσεις, που αφορούν µεταξύ άλλων τη σταθερότητα των ροών και τον συσσωρευµένο φορολογικό χειρισµό των κερδών.

• Παρατηρείται έντονη πολιτική διάσταση και µέρος του Τύπου καταγράφει την αποφασιστικότητα κρατών όπως της Γερµανίας και της Γαλλίας να προχωρήσουν σε ιδέα δανείου ‑ αποζηµιώσεων, αλλά και την επιµονή χωρών, όπως της Ουγγαρίας, να κρατούν πιο επιφυλακτικό τόνο. Ταυτόχρονα, η στάση των ΗΠΑ εντός G7 εµφανίζεται λιγότερο ευθυγραµµισµένη απ’ όσο θα ήθελε η ΕΕ, µε δηµοσιεύµατα να κάνουν λόγο για «δισταγµούς» στην Ουάσιγκτον.

• Ο κίνδυνος αντιποίνων/γεωοικονοµικών διαρροών προβάλλεται από διεθνή µέσα σχετικά µε τη γραµµή της Μόσχας περί «κλοπής», µε προειδοποιήσεις για αντίποινα κατά ευρωπαϊκών εταιρειών και τραπεζών και για αποδυνάµωση της ελκυστικότητας της ευρωζώνης ως «ασφαλούς λιµένα» για αποθεµατικά τρίτων χωρών.

• Πολλοί θεωρούν ότι έχει συζητηθεί λίγο το πακέτο των περίπου €140‑170 δισ. € και πιστεύεται ότι θα θιγεί η σταθερότητα της εκκαθάρισης συναλλαγών στην χρηµατιστική αγορά.

2) Σχετικά µε το πρόγραµµα SAFE και την αµυντική ετοιµότητα που θέλουν να προικοδοτηθεί µε 800 δις € (150 δις € δανειακοί πόροι και 650 δις € κρατικές ενισχύσεις), η κριτική για σχεδιασµό, επιλεξιµότητα και γεωγραφική ισορροπία υπερβαίνει το ήδη υιοθετηµένο SAFE (δανειακό εργαλείο έως €150 δισ.) και αφορά τη νοµική βάση και τους περιορισµούς των Συνθηκών, αλλά και τους κανόνες επιλεξιµότητας που δυσαρεστούν κράτη‑µέλη µε ισχυρές σχέσεις µε προµηθευτές εκτός ΕΕ. Αφορά επίσης και βιοµηχανικούς φορείς που ζητούν ευελιξία για να αποφύγουν τον κίνδυνο «εκτροπής» πόρων από παραδοσιακές πολιτικές (π.χ. συνοχή και γεωργία).

Οι αγρότες και οι δήµαρχοι των περιφερειακών δήµων γνωρίζουν πολύ καλά τι τους περιµένει µε αυτήν την προοπτική διάθεσης των πόρων για την άµυνα!

Κατά τη συζήτηση για πιθανή συµµετοχή της Τουρκίας στο πρόγραµµα άµυνας SAFE, Αθήνα και Λευκωσία έχουν προβάλει συγκεκριµένες αντιρρήσεις:

• Casus belli & έµπρακτη απειλή: Η Ελλάδα θέτει ως ελάχιστη προϋπόθεση την άρση του τουρκικού “casus belli” (1995) για τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο. Χωρίς αυτήν, η πρόσβαση της Άγκυρας σε κοινοτικούς πόρους άµυνας θεωρείται πολιτικά και νοµικά αδιανόητη. Η θέση αυτή έχει διατυπωθεί ρητά από τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη.

• Ασφάλεια/Συνοχή ΚΕΠΠΑ: Ελλάδα και Κύπρος υπογραµµίζουν ότι τρίτη χώρα που διατηρεί εκκρεµείς απειλές και διεθνείς εκκρεµότητες (Αιγαίο/ΑΟΖ, κατοχή στην Κύπρο) δεν µπορεί να αποκτήσει επιρροή σε ενωσιακά εργαλεία άµυνας,

