Επικίνδυνη παγίδα στο “Πανόραµα”

«Τι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί το πεζοδρόµιο; Να τραυµατιστεί ή και να σκοτωθεί κάποιος;» ήταν το εύλογο ερώτηµα αναγνώστη µας, που µας ενηµέρωσε για την άθλια κατάσταση του πεζοδροµίου στο ύψος της στάσης κοντά στο “Πανόραµα”. Φτάνοντας στο σηµείο διαπιστώσαµε ότι έχει δίκιο. Τα προστατευτικά έχουν φύγει καθώς έχουν τοποθετηθεί πριν από χρόνια, το ίδιο και τα προειδοποιητικά δίχτυα, η δε ρωγµή που είχε γίνει πριν χρόνια έχει γίνει κανονικός λάκκος. Ειδικά τη νύχτα το σηµείο είναι πολύ επικίνδυνο και ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος καθίζησης του πεζοδροµίου. Γιατί θα πρέπει να γίνει το χειρότερο για να γίνει το λογικό;
