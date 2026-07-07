Επικίνδυνα φαινόμενα, επικίνδυνοι άρχοντες

Τελικά κανένα μέρος στον κόσμο δεν έχει κλιματική ασυλία. Οι επιστήμονες μάλιστα προειδοποιούν, ότι η Ευρώπη, έχει διπλάσιους ρυθμούς υπερθέρμανσης, σε σύγκριση με άλλους ηπείρους.

1 από 6

Περάσαμε τη δεύτερη εβδομάδα, συνεχόμενου καύσωνα στην Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Στην Ελβετία, με ρεκόρ για Ιούνιο 38,8 βαθμούς, σταμάτησε να λειτουργεί ο πυρηνικός σταθμός στο Μπετσνάου για τον κίνδυνο υπερθέρμανσης των νερών του ποταμού, που ψύχουν τους αντιδραστήρες.

Για τον ίδιο λόγο σταμάτησαν και οι πυρηνικοί αντιδραστήρες στη Γαλλία, η οποία θρηνεί αρκετούς νεκρούς. Η Δανία σπάει τα ρεκόρ όλων των εποχών με 38,8c, και η Γερμανία για πρώτη φορά με 41,5c. Στη Βρετανία είχαμε για πρώτη φορά κόκκινη προειδοποίηση για τρεις συνεχόμενες μέρες… ο πιο θερμός Ιούνιος στην ιστορία της χώρας.

Με μέσο όρο αυξημένες θερμοκρασίες κατά 3,5 βαθμούς την ημέρα και 2,4 την νύχτα, οι επιστήμονες προειδοποιούν, ότι με αυτούς τους ρυθμούς, η Ευρώπη σύντομα θα πλησιάσει τους 50 βαθμούς. Η διεθνής Μετεωρολογική υπηρεσία μας ενημερώνει ότι, ο “θερμικός θόλος «θα μετακινηθεί και προς τα Βαλκάνια».

Είδαμε στις ανταποκρίσεις από αυτές τις χώρες, εφιαλτικές εικόνες, με νεκρούς,… και ζωντανούς να τρέχουν στα βρώμικα ποτάμια αλλά και στα πάρκα για να δροσιστούν. Σκηνές από το Παρίσι, όπου οι κάτοικοι, διανυκτερεύουν στα πάρκα της πολύβουης πόλης, γιατί στα διαμερίσματα τους, όπως μας λένε, είναι αδύνατον να επιβιώσουν.

Η κλιματική αλλαγή… μόνιμη ή προσωρινή… είναι εδώ και επηρεάζει τις ζωές μας, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.

Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας δημιουργεί διαφορές θερμοκρασίας στα αστικά κέντρα με λίγο πράσινο (όχι κάτω από 9m2 / κάτοικο κατά ΠΟΥ) μέχρι και 7 βαθμούς.

Τα Χανιά μια μεσαία επαρχιακή πόλη, με τις φυσικές ομορφιές που διαθέτουν είναι φυσικό, να προσελκύουν αρκετούς επισκέπτες το καλοκαίρι. Αυτό το θετικό πλεονέκτημα με την πολιτική της κυβέρνησης… να χρηματοδοτεί αλόγιστα την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού…., άρχισε ήδη να γίνεται μειονέκτημα. Συγχρόνως γίνεται οικονομικά επικίνδυνο και πολιτισμικά αλλά και κοινωνικά λειτουργεί σε βάρος των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι αισθάνονται πλέον πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Το ακόμα όμως χειρότερο για την πόλη, είναι, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανίκανη να συλλάβει και να κατανοήσει τις δραματικές κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν, συμβάλει και συνεργεί σε μια άνευ προηγουμένου, αρνητική εξέλιξη. Έχοντας τα νέα κλιματικά δεδομένα, καθώς και την υπερβολική αύξηση του πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει δράσεις μεγάλης κλίμακας… βελτίωση υποδομών, φύτευση μεγάλων δέντρων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια… για να μπορεί να παραμείνει βιώσιμη η πόλη και να μετριάσει τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων. Βεβαίως σε πρώτη προτεραιότητα παραμένει, να κατανοήσουμε άρχοντες και αρχόμενοι, ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τις εκπομπές ρύπανσης, π.χ. να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας στην πόλη με το αυτοκίνητο, αν υπήρχαν επαρκή Μέσα Δημόσιας Συγκοινωνίας. Ας μας εξηγήσει κάποιος, γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένες συγκοινωνίες, έτσι που να μην χρειάζεται να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης.

Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή, κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει ο κάτοικος απροστάτευτος και εκτεθειμένος, στον επόμενο καύσωνα. Εξαφανίζει τη Φύση από την πόλη, επικαλύπτοντας πεζοδρόμια και πλατείες με χιλιάδες κυβικά μπετόν…καλού κακού βάζουμε κι ένα λείο πλακάκι από πάνω, για να είμαστε σίγουροι, ότι το βρόχινο νερό δεν θα περάσει να πάει στο φυσικό του χώρο. Δείτε τις ανακαινισμένες πλατείες της πόλης,… 1866, Ταμπακαριά, ακόμα και στην Σούδα… μπετόν και πλακάκια, κάτι που στην Ευρώπη είναι αδιανόητο. Ακόμα και στο Δημοτικό Κήπο, το χώμα το έχει στα κεντρικά σημεία εξαφανίσει.

Παρατηρήσατε πως επιτίθενται στα μεγάλα αστικά δέντρα; Αυτό που κάνει ο ιδιώτης εργολάβος, δεν είναι κλάδεμα… είναι κορμοτομή, έτσι που να μην χρειάζεται να τα κλαδεύει κάθε χρόνο. Εμείς βέβαια χάνουμε την πολύτιμη σκιά τους. Υπάρχει υπηρεσία πρασίνου στον Δήμο, κι αν ναι, μήπως θα πρέπει να μελετήσουν την προειδοποίηση του Τομέα Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εκεί αναφέρεται ρητά ότι, μόνο τα δέντρα μπορούν να αμβλύνουν τα καταστροφικά φαινόμενα που έρχονταικαι έχει κηρύξει μαζί με τον ΟΗΕ την δεκαετία 2020-2030, δεκαετία της ανάπτυξης της Βιοποικιλότητας. Εμείς εδώ στα Χανιά την έχουμε ως δεκαετία της τσιμεντοποίησης.

Αυτό όμως που εξοργίζει, είναι το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, που παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού, ότι ο χώρος «θα αξιοποιηθεί μόνο για πράσινο», ο δήμαρχος έκανε μια υπαίθρια αλάνα για πάρκινγκ και τη λαϊκή, προσπαθώντας να κρύψει την ανικανότητά του να κάνει ένα υπόγειο πάρκινγκ. Βεβαίως μια μεγάλη μερίδα των πολιτών είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη… γιατί για αυτούς έχει προτεραιότητα το αυτοκίνητο τους και όχι ο βαθμός δυσφορίας που έχει περάσει κατά πολύ τα ανεκτά όρια. Το ερώτημα που τίθεται, είναι, ποιος κοροϊδεύει ποιον, ο πρωθυπουργός τους πολίτες, ή ο δήμαρχος τον πρωθυπουργό.

Εδώ βέβαια εμπλέκονται και οι βουλευτές, ιδιαίτερα οι κυβερνητικοί, οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα. Και ενώ ξαφνικά ενδιαφέρονται κάποιοι από αυτούς για το φαράγγι της Σαμαριάς,γιατί είναι λέει επικίνδυνο για τους επισκέπτες… μήπως να το πάρει ιδιώτης; …δεν ενδιαφέρεται κανείς τους για τους κατοίκους της πόλης. Ας μας πουν οι… πατέρες του έθνους και της πόλης…., στον επόμενο καύσωνα, σε ποιο πάρκο μπορούμε να πάμε για να επωφεληθούμε από την ευεργετική του δροσιά. Αυτό δεν θα έπρεπε να τους απασχολεί; Δυστυχώς υπάρχει μόνο ο Δημοτικός Κήπος, έργο του Ρεούφ Πασά και το πάρκο Ειρήνης και φιλίας, που αντί να το ενοποιήσει ο Δήμος με τον κήπο, το έκανε πάρκινγκ για τα λεωφορεία..

Πέραν όμως των ελεύθερων δημόσιων χώρων, που εξαφανίζονται, υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος για την πόλη. Η ανεξέλεγκτη και χωρίς περιορισμούς δόμηση. Δείτε τι έγινε στον παραλιακό της Νέας Χώρας. Οι κάτοικοι έχουν αποκοπεί από το παραλιακό μέτωπο,με αποτέλεσμα να αλλάζει το μικρο κλίμα της περιοχής. Ακόμα και το ακριβοπληρωμένο υποτιθέμενο παρκάκι, το έκανε τελικά και αυτό πάρκινγκ. Οι υποδομές αποχέτευσης όμως παραμένουν οι ίδιες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν τα επιπλέον φορτία, με αποτέλεσμα, πέρυσι τα λύματα να φτάσουν μέχρι την θάλασσα.

Όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορεί και δεν γίνεται να τα βάζουμε κάτω από το χαλί, γιατί η κλιματική αλλαγή από ό,τι μας δείχνουν τα φαινόμενα έρχεται και οι επιπτώσεις στην υγεία μας θα είναι καταστροφικές, αν δεν παρθούν μέτρα. Πέραν του μονοκράτορα δημάρχου, υπάρχουν και δημοτικοί σύμβουλοι, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται έχουν διακοσμητικό ρόλο.