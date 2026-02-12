menu
Αγροτικά

Επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς στη χώρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων ενημερώνουν ότι η συνολική εικόνα της νόσου για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και 08 Φεβρουαρίου 2026 διαμορφώνεται ως εξής:
• 2.094 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων
• 2.595 εκτροφές σε όλη τη χώρα
• 476.839 θανατώσεις αιγοπροβάτων

Παράλληλα, για την περίοδο 01–08 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες:
• Αιτωλοακαρνανίας: 1
• Εύβοιας: 1
• Ηλείας: 4
• Καβάλας: 1
• Καρδίτσας: 1
• Μαγνησίας & Σποράδων: 1
• Πιερίας: 1

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.
Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου.
Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα»

 

