Επίκαιρα θέµατα: Περί καναλιών, δηµοσκοπήσεων κ.λπ.

«Το χωριό µας καίγεται και η Κατίνα λούζεται» λέγανε οι παλιοί µας όταν συνέβαινε κάποιο σοβαρό γεγονός στο χωριό κι ορισµένοι το αγνοούσαν παντελώς για δικούς τους βέβαια λόγους. Ειδικότερα αν ήταν θλιβερό κι ακατανόητο. Και για δικούς τους βέβαια λόγους.

Κάπως έτσι γίνεται και σήµερα βγάζοντας στο φως της δηµοσιότητας, που πολύ τακτικά γίνεται, τα κανάλια των τηλεοράσεων. Λες και δεν υπάρχουν άλλα προβλήµατα που ταλανίζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα αλλά και τη δική µας χώρα να τα δείξουν και να τα ξαναδείξουν πολλές φορές να µαθαίνει ο κόσµος τι διαδραµατίζεται σε διάφορες χώρες αλλά και στην Ελλάδα µας. Προτεραιότητα για πολλούς έχουν οι συναντήσεις µεταξύ των προέδρων από διαφορετικές χώρες µε κάθε λεπτοµέρεια, µε τα κόκκινα στρωµένα χαλιά στο χώρο που θα περπατήσουν οι επίσηµοι, φορές πιασµένοι χέρι – χέρι σχολιάζουν τι φόρεµα και τι καπέλο φορούσε η τάδε κυρία κι αν ήταν της µόδας, τι χρώµα είχε το καπέλο της κ.τ.λ. Πόσες φορές τα δείχνουν και τα ξαναδείχνουν ου έστιν αριθµός.

Βέβαια, η δηµοσκοπήσεις κάποιους τους ενδιαφέρει, τους κάνει να χάνουν τον ύπνο τους αν το αποτέλεσµα είναι αρνητικό γι’ αυτούς. Όµως, θα έλεγα, για τον περισσότερο πληθυσµό τουλάχιστον στην χώρα µας πιστεύω ότι καρφί δεν τους καίγεται. Έχουν τόσα πολλά προβλήµατα που τους ταλανίζουν ζωτικής σηµασίας που αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή τους ζωή, αλλά και για το µέλλον των παιδιών τους, που δεν τους περισσεύει χρόνος για σπατάλη. Τον οικογενειάρχη τον ενδιαφέρει πως θα γλιτώσει το σπίτι του από την τράπεζα που πήρε το δάνειο, που καραδοκεί να του το πάρει και να µείνει στο δρόµο ο άνθρωπος γιατί δεν πλήρωσε ή δεν έχει να πληρώσει το γραµµάτιο στην ώρα του.

Αυτός ο συνάνθρωπός µας ανοίγοντας την τηλεόραση ακούει τις ειδήσεις µε κοµµένη την ανάσα, µήπως ακούσει κάτι καλό για αυτόν και την οικογένειά του. Γύρω στα 35.000 ακίνητα έχουν αρπάξει οι τράπεζες, κάποια ρύθµιση του δανείου του ευελπιστεί να φέρει στην βουλή ή προς ψήφιση η κυβέρνηση για να γλιτώσουν το σπιτάκι τους οι απανταχού εργαζόµενοι, όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι γεωργοκτηνοτρόφοι κι άλλοι πολλοί συνάνθρωποί µας που ανήκουν στο χώρο της φτώχιας, κάποια βελτίωση περιµένουν των µισθών τους και των προϊόντων τους για να βγάλουν το µήνα γιατί µε τις σηµερινές αποδοχές τους τα χρήµατα που παίρνουν φτάνουν για τις 10-15 µέρες.

Συνταξιούχος είµαι και γνωρίζω πολύ καλά τον Γολγοθά που ανεβαίνουν όλοι οι µισθοσυντήρητοι. Το οξύµωρο όµως είναι ότι η φτωχοί γίνονται φτωχότεροι σε ετήσια βάση ενώ οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Πάρα πολλοί δε που δεν είχαν στον ήλιο µοίρα από τη µια στιγµή στην άλλη εµφανίζονται µε βίλες και µε εκατοµµύρια στις τράπεζες. Ευνόητο είναι ότι δεν κέρδισαν όλοι τον πρώτο αριθµό του λαχείου, από κάπου τα έχουν κλέψει.

Εκατοντάδες ρεµούλες έχουν δει το φως της δηµοσιότητας από τα ταµεία του κράτους, αλλά κανένας απ’ τους απατεώνες δεν άκουσα να γίνει ένοικος στις φυλακές ή να επιστρέψει πίσω τα κλεµµένα. Πως γίνεται και ξεγλιστράνε από την δαγκάνα της δικαιοσύνης δεν µπορώ να το ξέρω εγώ. Άλλοι είναι οι αρµόδιοι που πρέπει να τους εντοπίσουν και να τους καθίσουν στο ειδώλιο του κατηγορούµενου. Αυτά τα σκάνδαλα ενδιαφέρουν τον κοσµάκι. Έχουν χορτάσει πια από το ‘’θα’’. Κανέναν, τουλάχιστον εγώ, δεν εµπιστεύοµαι.

Βαδίζω πλέον στο χώρο της τρίτης ηλικίας κι από µικρό παιδί τα ίδια και τα ίδια άκουγα, έχω όµως να σας κάνω µια πρόταση. Πάρτε αναµάσκαλα τα σέα σας και τα µέα σας και πάρτε παγανιά τα ρηµαγµένα χωριά µας και ρωτήστε τους ελάχιστους εναποµείναντες, πάρτε συνεντεύξεις απ’ αυτούς τους απόµαχους πλέον από την αρένα της ζωής, από κείνους θα µάθετε όλη την αλήθεια για το πως πορεύεται η φτωχολογιά και πάτε όµως απρόοπτα χωρίς να το γνωρίζουν ώστε να βρείτε την γυναίκα του χωριού στον κήπο µε το σκαλιστήρι στο χέρι, µε την βαµβακέλα στο κεφάλι κάτω από την καυτό ήλιο και ότι καταγράψει ο τηλεοπτικός σας φακός να το δείξετε πάρα πολλές φορές στα κανάλια σας να δει ο κόσµος πως ζούνε αυτοί οι συνάνθρωποί µας και κάτω από ποιες αντίξοες συνθήκες εργάζονται και µην παρουσιάζετε τι µάρκα γυναικείων εσώρουχων κυκλοφορεί στην πιάτσα σήµερα.

Βέβαια, τα κανάλια αυτό τους συµφέρει να κάνουν γιατί κερδίζουν αµύθητα ποσά ευρώ. Αλλά αν έβλεπα – µάρτυς µου ο Θεός – έναν από σας να παίρνει συνέντευξη από µια αγρότισσα στο χωράφι θα του έστελνα χιλιάδες συγχαρητήρια.

Να το κάνετε αυτό κύριοι για να µάθει ο κόσµος πως πορεύονται οι συνάνθρωποί µας στην ύπαιθρο και να πάρουν µια γεύση οι κυρίες που κάθονται ξαπλωµένες στον ευρύχωρο καναπέ της βίλας τους και δεν έχουν µε τι να ασχοληθούν εκτός από το να κουτσοµπολεύουν. Θα µου πείτε, εφόσον µπορούν γιατί να µην το κάνουν; Είµαι όµως σίγουρος ότι πολλοί ίσως δουν την αδικία που εσκεµµένα γίνεται σ’ αυτούς τους συνανθρώπους µας, ίσως επαναλαµβάνω να κάνουν κάτι για την βελτίωση της καθηµερινότητας αυτών των συνανθρώπων µας.

Αποµακρυνθείτε κύριοι από τις πολυδάπανες ανέσεις και τα κόκκινα χαλιά. Βέβαια εσείς τη δουλειά σας κάνετε, βάλτε όµως το χέρι στην καρδιά σας και απαντήστε µου στο πιο κάτω ερώτηµα. Πιστεύετε ότι αν ένας σώφρον άνθρωπος τη στιγµή που γύρω του ξέρει ότι εκατοµµύρια άνθρωποι λιµοκτονούν, µικρά παιδιά, ορφανά κι ακρωτηριασµένα, ρακένδυτα, φοβισµένα και απογοητευµένα να γυρίζουν στους δρόµους σαν αδέσποτα σκυλιά, θα προέβαιναν σε τέτοιου είδους επιδείξεις; Εγώ πιστεύω όχι. Μάλλον οι εν λόγω κύριοι κύτταρο ανθρώπου δεν έχουν πάνω τους. Ίσως να µου πείτε ότι από καταβολής κόσµου αυτές οι συνθήκες επικρατούσαν, δηλαδή ο νόµος της ζούγκλας και θα έχετε δίκιο, αλλά ως πότε θα διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση; ∆εν πρέπει κάποτε τουλάχιστον να την βελτιώσουµε; Αν συνεχιστεί αυτή η εµφανής περιθωριοποίηση αυτών των ανθρώπων δεν θα αργήσει πολύ η εποχή που θα επανέλθουµε να ζούµε όπως ζούσαν οι άνθρωποι στον Μεσαίωνα. Θ’ αρπάζουν τα παιδιά των φτωχών οι πλούσιοι και θα τα βαπτίζουν σκλάβους τους. ∆εν αποκλείεται να επαναφέρουν προς ψήφιση στην Βουλή τους όρους αφέντες και σκλάβοι, όπως επανάφεραν – αν δεν κάνω λάθος – και την ποινή του θανάτου.

* Ο ∆ηµήτρης Κ. Τυραϊδής είναι συγγραφέας – ποιητής

µέλος της Παγκοσµίου Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών,

µέλος των Πνευµατικών ∆ηµιουργών νοµού Χανίων

και άλλων πολλών πολιτιστικών συλλόγων