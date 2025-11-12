Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους στα Χανιά

Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για το επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους Action4All και χθες έγινε παρουσίαση του προγράμματος στο ΕΒΕ Χανίων.

Όπως επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Αντώνης Ροκάκης πρόεδρος του ΕΒΕ Χανίων «ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εγγραφών για επιπλέον 300 άνεργους του τόπου μας με τους σημαντικούς Ευρωπαϊκούς πόρους που έχουμε εξασφαλίσει. Αξίζει να σημειώσουμε ότι -επιπλέον της γνώσης που θα προσφερθεί από το Εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα- θα στηρίξουμε σημαντικά τους εκατοντάδες Χανιώτες άνεργους δικαιούχους και με τη σημαντική επιδότηση του ποσού των 1.500 ευρώ σε μία πολύ ιδιαίτερα πιεστική περίοδο. Όλοι μαζί με αυτό τον τρόπο συνεχίζουμε με σχέδιο, δράσεις και αλληλεγγύη να ενισχύσουμε ουσιαστικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Χανιώτικων επιχειρήσεων κάτι το οποίο οφείλουμε να κάνουμε ως Επιμελητήριο Χανίων για το μέλλον της οικονομίας των Χανίων αλλά και των επιχειρήσεων του νομού».

Στη συνέχεια, ο κ. Γιάννης Κουλιεράκης, υπεύθυνος του κέντρου «Διάσταση» επεσήμανε ότι «Είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης 300 ωρών που απευθύνεται σε ανέργους οποιασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε εκπαιδευτικού επιπέδου. Πρακτικά μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος ο οποίος έχει κάρτα ανεργίας» ενώ επεσήμανε πως οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 1.500 ευρώ το οποίο δεν φορολογείται.»

Επίσης όπως εξήγησε ο κ. Κουλιεράκης, πλέον οι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας (π.χ. εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό) μπορούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και είναι δικαιούχοι και του επιδόματος ανεργίας και του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Το πρόγραμμα είναι 300 ωρών εκ των οποίων οι 200 είναι το θεωρητικό μέρος και 100 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Η κατάρτιση είναι 36 ώρες φυσική παρουσία και οι υπόλοιπες 164 ώρες είναι εξ’ αποστάσεως.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

• Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Πελατών στις Τουριστικές κ Επισιτιστικές Επιχειρήσεις

• Εστίαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση, τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπη, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμά του τουριστικού προϊόντος

• Στελέχη Υποστήριξης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Επιχειρήσεων

• Κατάρτιση σε δεξιότητες που αφορούν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, τη διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών και την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

• e-Touris Travel 2.0, Digital & Social Media Marketing Εξειδίκευση στο ψηφιακό μάρκετινγκ και τη διαχείριση της τουριστικής εμπειρίας στο διαδίκτυο, με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα, τη διαμοιραστική οικονομία και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όπως έγινε γνωστό τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι είναι η κάρτα ανεργίας, ταυτότητα και το απολυτήριο της εκπαιδευτικής βαθμίδας που κατέχει και λογαριασμό τραπέζης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του έργου https://chaniacci-diastasi.ops.education. Πληροφορίες: ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Οδός Μπουνιαλή 11-19 Χανιά Τηλέφωνα: 28210 50908 καθημερινά 10:00-14:00