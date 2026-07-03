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Επιδοτήσεις και στα βοοειδή!

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
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Μετά από δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» επανέρχονται οι Ευρωπαίοι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο και για σκάνδαλο έκτασης στις επιδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου. Αναδεικνύονται κραυγαλέες αποκαλύψεις ανάμεσα στους αριθμούς των επιδοτούμενων ζώων.
Ανοίγει εκ νέου η συζήτηση για τη διαφάνεια διαχείρισης των Ευρωπαϊκών πόρων. Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των επιδοτούμενων γεννήσεων και σφαγείων, σε σχέση με τη διαχρονική μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Όπως και στα αμνοερίφια έτσι κι εδώ, υπάρχουν εικονικές δηλώσεις με στόχο την παράνομη είσπραξη χρημάτων.
Επιδοτούνται περίπου 260.000 γέννες βοοειδών και 70.000 σφαγές. Εκ τούτου συνάγεται ότι η χώρα μας θα έπρεπε να είναι η πρώτη στην Ευρώπη παραγωγός κόκκινου κρέατος. Η θεωρητική αύξηση που θα κατεγράφετο βάσει των πληρωμών, έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη συρρίκνωση της εγχώριας ζωικής παραγωγής. Το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου κατά τους ειδικούς, παρουσιάζει κενά, που επιτρέπουν σε πρόσωπα με εσωτερική πληροφόρηση και πρόσβαση στους μηχανισμούς του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καρπώνονται οικονομικά οφέλη, χωρίς να παράγουν κανένα έργο.
Ο σχεδιασμός κάλυψης της εγχώριας αγοράς σημαίνει ότι τα δηλωμένα βοοειδή με γέννες ήταν πλασματικά, όχι στον ίδιο αριθμό με τα άλλα σφάγια, διότι γίνονταν πολλές ελληνοποιήσεις απ’ τις εισαγωγές μοσχαριών, που οδηγούνταν στα σφαγεία, ενώ συνέβαιναν κάποια «παρατράγουδα» σφαγιασθέντων ζώων, ώστε να αυξάνεται η επιδότηση.
Αποκτήσαμε ειδικότητα με τις επιδοτήσεις. Ανακαλύφθηκαν και τα βοοειδή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν ορρωδεί προς ουδενός, να επεκτείνει τις έρευνες της, προσθέτοντας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα βοοειδή, καλώντας την κυβέρνηση να λογοδοτήσει.

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