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Διεθνή

Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Οι MSF ανησυχούν για τα “σοβαρά κενά” στην υγειονομική αντίδραση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται πιο γρήγορα από τις δυνατότητες αντιμετώπισης επί τόπου, προειδοποίησαν σήμερα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), εκφράζοντας ανησυχία για «επικίνδυνα κενά» στην υγειονομική αντίδραση.

«Έναν μήνα μετά την κήρυξη της επιδημίας, η ασθένεια εξαπλώνεται πιο γρήγορα από την αντίδραση», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η Κέιτ Γουάιτ, συντονίστρια ιατρικών εκτάκτων καταστάσεων των MSF στη ΛΔ Κονγκό.

«Κανείς δεν γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος της επιδημίας στη ΛΔ Κονγκό, ούτε ποιες είναι ακριβώς οι περιοχές στις οποίες κυκλοφορεί ο ιός», πρόσθεσε. Η μη κυβερνητική οργάνωση ζήτησε να υπάρξει άμεσα αντίδραση που θα στέκεται «στο ύψος της τρέχουσας κρίσης».

Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε στις 15 Μαΐου επιδημία Έμπολα, τη 17η που ξεσπά στη χώρα με τους περισσότερους από 100 εκατομμύρια κατοίκους. Δύο ημέρες αργότερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σήμανε διεθνή υγειονομικό συναγερμό.

Για το στέλεχος Bundibugyo του ιού, που ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε εγκεκριμένη θεραπεία.

«Παρά την πρόσφατη ενίσχυση της αντίδρασης, σημαντικά κενά υπονομεύουν τις προσπάθειες για τον έλεγχό της (επιδημίας), είτε όσον αφορά τη διάγνωση, την επιτήρηση, την ιχνηλάτηση επαφών είτε τη συμμετοχή της κοινότητας», ανέφεραν οι MSF.

Στην επαρχία Βόρειο Κίβου υπάρχει μόνο ένα εργαστήριο για την ανάλυση των δειγμάτων αίματος, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις πολλών ημερών στην έκδοση των αποτελεσμάτων, πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, που βασίζεται στα στοιχεία των αρχών της ΛΔ Κονγκό, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 782 κρούσματα εκ των οποίων 181 θανατηφόρα. Όμως τα επίσημα στοιχεία «πιθανόν δεν αντικατοπτρίζουν παρά μέρος της πραγματικότητας», τόνισαν οι MSF.

«Ο έλεγχος παραμένει μία από τις κύριες αδυναμίες στην αντιμετώπιση, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις στις ικανότητες των εργαστηρίων και την άφιξη εκατοντάδων φορητών τεστ στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, ειδικά σχεδιασμένων για τον ιό Bundibugyo», εξήγησε η Γουάιτ.

«Πολλές περιοχές, κυρίως σε αυτές που επικρατεί ανασφάλεια, έχουν ακόμη περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά τα τεστ και οι δομές υγείας εξακολουθούν να περιμένουν πολύ καιρό τα αποτελέσματά τους. Χωρίς πιο γρήγορο και ευρέως διαθέσιμο έλεγχο θα είναι δύσκολο να εντοπίζονται τα κρούσματα αρκετά γρήγορα ώστε να περιοριστεί η επιδημία», τόνισε.

Ο ΠΟΥ είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι η επιδημία Έμπολα συνεχίζει να εξαπλώνεται στη ΛΔ Κονγκό, αλλά αξιωματούχος του οργανισμού είχε σημειώσει ότι «η κατάσταση βελτιώνεται» σε ό,τι αφορά την ιχνηλάτηση επαφών, με λίγο πάνω από το 70% των επαφών να εντοπίζονται, έναντι του 45% στις αρχές του μήνα.

Οι MSF είχαν επικρίνει έντονα τον ΠΟΥ στις αρχές της μεγάλης επιδημίας Έμπολα στη δυτική Αφρική, εκτιμώντας ότι αντέδρασε με μεγάλη καθυστέρηση. Εκείνη την επιδημία, τη σοβαρότερη μέχρι στιγμής που διήρκεσε από τα τέλη του 2013 ως το 2016, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 11.300 άνθρωποι, ενώ καταγράφηκαν περίπου 29.000 κρούσματα, το 99% των οποίων στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

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