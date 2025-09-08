Επίδειξη πολεµικών τεχνών στα Χανιά για καλό σκοπό

Οι “Μαχητές Αλληλεγγύης” ενώνουν τις δυνάµεις τους για καλό σκοπό και πραγµατοποιούν µια δυναµική επίδειξη πολεµικών τεχνών από διαφορετικές σχολές των Χανίων. Κάτι ανάλογο είχε συµβεί και πριν 15 χρόνια στην πόλη µας, αλλά τώρα έχει έναν σηµαντικό σκοπό, τη στήριξη του αθλητικού σωµατείου ατόµων µε αναπηρία “Αρίων”. ∆άσκαλοι και µαθητές από 15 περίπου σχολές θα δείξουν τη µεγάλη γκάµα των πολεµικών τεχνών, µε διαφορετικές προσεγγίσεις, χώρες προέλευσης και “σχολές”.

«Μια πολεµική τέχνη βοηθάει τον άνθρωπο να εξελιχθεί και να αντιµετωπίσει το θέµα της βίας και του φόβου» αναφέρει, µιλώντας στα “Χ.ν.”, ο συντονιστής του εγχειρήµατος κ. Tiziano Calabrese. Σύµφωνα µε τον ίδιο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα µαχητικό θέαµα µε πολεµικές τέχνες από Ιαπωνία, Κορέα, Βραζιλία αλλά και ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και διαφορετικά είδη όπως το αϊκίντο, καράτε, ζίου ζίτσου, κικ µπόξινγκ κ.ά. κι έτσι θα πάρει µια δυνατή γεύση των πολύπλευρων πολεµικών τεχνών και να δει τι ταιριάζει στον καθένα. Ρωτάµε τον κ. Calabrese τι αποκοµίζει ένα παιδί από την ενασχόλησή του µε τις πολεµικές τέχνες κι όπως µας λέει πολλά… «Ένα παιδί µπορεί να χαλαρώσει, να συγκρατηθεί, να πειθαρχήσει, να γυµναστεί ή και να βοηθηθεί να δυναµώσει µέσω των πολεµικών τεχνών».

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Οι Χανιώτες αγαπάνε τις πολεµικές τέχνες; Σύµφωνα µε τον κ. Calabrese ναι και όπως παρατηρεί «υπάρχει ποικιλία στις σχολές και στις πολεµικές τέχνες στα Χανιά. Παλεύουµε καθηµερινά να ανταπεξέλθουµε στις επιπτώσεις που είχε η περίοδος του κορωνοϊού. Πράγµατι, όµως, οι Χανιώτες αγαπάνε τις πολεµικές τέχνες και παρατηρώ έναν µαχητικό χαρακτήρα στους ανθρώπους. Σίγουρα, λοιπόν, έχουν βρει κι αυτές τον χώρο τους». Όσον αφορά στη δράση, ο καθένας µπορεί να προσφέρει ό,τι θέλει στον κουµπαρά ενίσχυσης που θα υπάρχει στο σηµείο καθώς το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα χρησιµοποιηθεί για την αγορά εξοπλισµού για τα παιδιά του σωµατείου Αρίων, µιας και «όπως καταλαβαίνετε σε κρατικό επίπεδο κάποιες φορές δεν υπάρχει ολοκληρωµένη υποστήριξη» αναφέρει ο συνοµιλητής µας, καλώντας τον κόσµο να στηρίξει τη δράση.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

∆ιόλου τυχαίο το σλόγκαν της δράσης “Προσπαθούµε µαζί” γιατί όπως υπογραµµίζει ο δάσκαλος αϊκίντο «καθηµερινά προσπαθούµε όλοι µας πολύ, το σηµαντικό όµως είναι να µην είµαστε µόνοι µας». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι οικογένειες των ατόµων µε αναπηρία καταβάλλουν καθηµερινά µεγάλη προσπάθεια και δίνουν τον δικό τους αγώνα. Πράγµατα, κινήσεις και δραστηριότητες που για πολλούς από εµάς θεωρούνται αυτονόητες και δεδοµένες, για κάποιους συνανθρώπους µας δεν είναι. «Ουσιαστικά, οι µαχητές είναι αυτοί, όχι εµείς» σηµειώνει, κλείνοντας.

«Όλοι είµαστε συναθλητές»

Ενθουσιασµένη για τη διοργάνωση που θα λάβει χώρα την ερχόµενη Κυριακή, 14 Σεπτεµβρίου, δηλώνει η γραµµατέας του σωµατείου “Αρίων” Φωτεινή Κωστάκη, κάνοντας λόγο αρχικά για ένα σωµατείο που εδώ και 16 χρόνια υπάρχει για να βοηθά τα παιδιά µε αναπηρία να αθλούνται, να συµµετέχουν σε προγράµµατα αναψυχής κοκ. «Μια εξαιρετική ιδέα, όπου αθλητές ανεξαρτήτων ικανοτήτων, θα δείξουν την τεχνική τους µε µήνυµα την αλληλεγγύη. Όλοι, λοιπόν, συµπράττουν και µπορούν να βρίσκονται στον ίδιο “στίβο”». Το σωµατείο έχει ανάγκη από αθλητικό εξοπλισµό, όπως επισηµαίνει η κα Κωστάκη, διότι χρειάζονται αµαξίδια κ.ά. για την καθηµερινότητα των παιδιών. «Είµαστε όλοι συναθλητές. Τα παιδιά µας δεν έχουν συνηθίσει να βρίσκονται µε αθλητές άλλων ικανοτήτων, οπότε αυτό µας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Ο στόχος µας εξάλλου αυτός είναι, τα παιδιά να βγουν από τα σπίτια τους, να συµµετέχουν, να βρουν τα πατήµατά τους και τη θέση τους, ανεξαρτήτως της αναπηρίας που έχουν» υπογραµµίζει η ίδια, στέλνοντας ένα σηµαντικό µήνυµα.

Πληροφορίες:

Η επίδειξη πολεµικών τεχνών για τη στήριξη του αθλητικού σωµατείου ατόµων µε αναπηρία Αρίων Χανίων θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή, 14 Σεπτεµβρίου, 11:00-13:00 στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων (ΕΑΚ) µε ελεύθερη είσοδο.

Συµµετέχουν: ΑΡΙΩΝ, Aikido Chania, Capoeira Chania-Crete, ΑΓΣ Ηρακλής «Ηρακλής Camp», Ακαδηµία Καράτε Χανίων, Α.Σ. Tae Kwon Do Ακρωτηρίου, Α.Σ. Λέοντες Χανίων, ΑΠΤΑ Ακαδηµία Πολεµικών Τεχνών Ακρωτηρίου, Ελληνική οµοσπονδία Κέντο Ιάιντο Ναγκινάτα, Η τέχνη του Τσι – L’ art du chi, Ikmf krav maga Χανιά, Karate Lazarou Team, Krav Maga Chania, Krav Maga Chania – KMT, Speed Force Mixed Martial Arts, Kydonas Sports, Studio flow.

Με την υποστήριξη των: ΕΑΚ Χανίων – Εθνικό Αθλητικό κέντρο Χανίων, ∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ, Digital Printshop – Πέτρος Μαστοράκης.