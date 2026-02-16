menu
Τοπικά

Επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη – Ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης κυρίως στα Δυτικά και Νότια τμήματα της Κρήτης για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους, όπως:
• Έγκαιρη απομάκρυνση από υπόγειους, παραθαλάσσιους ή παραποτάμιους χώρους
• Τροποποίηση προγράμματος μετακινήσεων κατά την αιχμή των φαινομένων.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.
ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας
https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias
όπως και στο CivilCrete Τάλως App
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete
https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:
112  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
199  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
100  ΕΛΑΣ
108  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
166 ΕΚΑΒ»

