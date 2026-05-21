Επιχείρηση της ΕΜΑΚ στον Όλυμπο για τον εντοπισμό αγνοούμενου ορειβάτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου ορειβάτη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 25χρονος κατευθυνόταν από καταφύγιο στην κορυφή του Ολύμπου.

Ο πατέρας του δήλωσε την εξαφάνιση του στο προξενείο της Ισπανίας, το οποίο και ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Λιτοχώρου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, την 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και drone.