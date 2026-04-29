Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Κορυδαλλό – Κατασχέθηκαν κινητά και ναρκωτικά

Αστυνομική επιχείρηση στο Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου.

Όπως μεταδίδει στην αρχικήσ σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων.

Στο πλαίσιο των ερευνών έγιναν έλεγχοι σε έξι κελιά και σε έντεκα εγκλείστους. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών κρατουμένων για κατοχή κινητών τηλεφώνων, ενώ ένας ακόμη συνελήφθη, καθώς βρέθηκε να κατέχει εκτός από κινητά τηλέφωνα και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 6 γραμμάρια κάνναβης σε δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες, εννέα κινητά τηλέφωνα, δέκα κάρτες SIM και μία κάρτα μνήμης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές.