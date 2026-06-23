Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για σπείρα που έκλεβε εξαρτήματα από υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας φέρονται να διέπρατταν κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία έχουν ήδη εξιχνιάσει υποθέσεις που σχετίζονται με τη δράση της οργάνωσης σε Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, ενώ έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

Αναμένεται να ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για την πορεία των ερευνών και τα ευρήματα της ΔΑΟΕ.