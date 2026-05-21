Επιχείρηση-μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη

Σχεδόν 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στη μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης στα Ζωνιανά, στο Καλό Χωριό του Δήμου Χερσονήσου, στο Μαλεβίζι και σε διάφορες, ακόμα, περιοχές στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών.

Πληροφορίες του Cretalive.gr μιλούν για μία πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη αστυνομική επιχείρηση λόγω των πολυάριθμων “στόχων” και της αναγκαιότητας να διεξαχθούν ταυτόχρονες έρευνες σε υπόπτους και σπίτια υπό το φόβο διαρροών, διαφυγής και καταστροφής ευρημάτων.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.

Δημοσιογραφικές πηγές κάνουν λόγο για μία υπόθεση που δουλευόταν εδώ και μήνες από τους αστυνομικούς της Δίωξης με τους βασικούς κατηγορουμένους να απαρτίζουν δύο εγκληματικές ομάδες-οικογένειες στον πυρήνα τους- με κοινό συνδετικό κρίκο. Η υπόθεση, όμως, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς διαρκούσης της έρευνας όλους αυτούς τους μήνες, φέρεται να προέκυψαν “διάλογοι-φωτιά” από Ζωνιανό ενόψει επικείμενου ελέγχου καταμέτρησης των ζώων που δήλωνε η σύζυγος του.