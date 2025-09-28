Επιχείρηση «Καλυψώ»: Περισσότερα από 2.400 κοντέινερ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

Tο νήμα της υπόθεσης που άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Ιούνιο μπαίνει πια σε τροχιά νέων αποκαλύψεων, με το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα να απαγγέλλει κατηγορίες εναντίον έξι ατόμων, συμπεριλαμβανομένων δύο τελωνειακών υπαλλήλων, για φερόμενη συμμετοχή τους σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της Ε.Ε. με εμπορεύματα τα οποία εισάγονται δολίως από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την πλευρά της EPPO, μετά από συντονισμένη επιδρομή στα τέλη Ιουνίου 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέσχεσε 2.435 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά, γεμάτα κυρίως με ηλεκτρικά ποδήλατα, υφάσματα και υποδήματα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στην Ε.Ε.

Η έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Καλυψώ» έβαλε στο στόχαστρο εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονται ολόκληρο το δίκτυο των αγαθών που εισάγονται από την Κίνα στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της διανομής μεταξύ των κρατών-μελών και των πωλήσεων σε πελάτες/καταναλωτές, αποφεύγοντας όμως τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττοντας απάτη μεγάλης κλίμακας στον τομέα του ΦΠΑ. Αυτά τα δίκτυα, που ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους όπως αναφέρεται στη σχετική επίσημη ανακοίνωση, εμπλέκονται επίσης σε ξέπλυμα χρήματος και φέρεται να στέλνουν τα κέρδη πίσω στην Κίνα.

Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Ιουνίου του 2025 σε τέσσερις χώρες συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι.

Επειτα από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την ΑΑΔΕ και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορήθηκαν για απάτες που προκάλεσαν ζημία άνω των 871.000 ευρώ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Επιπλέον, τέσσερις εκτελωνιστές κατηγορούνται για απάτες που αφορούν επίσης πάνω από 871.000 ευρώ σε διαφυγόντες δασμούς και φόρους. Την περασμένη Παρασκευή, ένας από τους εκτελωνιστές συνελήφθη, ενώ άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι τελούν υπό κράτηση από τον περασμένο Ιούνιο.

Η συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα πρώτα 500 εμπορευματοκιβώτια κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες του Ιουνίου. Επιπλέον 1.935 που βρίσκονταν σε διαμετακόμιση προς την Ε.Ε. κατασχέθηκαν κατά την άφιξή τους στο λιμάνι του Πειραιά, ανεβάζοντας το σύνολο σε 2.435 και καθιστώντας αυτήν την κατάσχεση τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην Ε.Ε. Η αξία αυτών των εμπορευματοκιβωτίων υπολογίζεται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Τα 2.435 κατασχεμένα εμπορευματοκιβώτια έχουν πια περάσει σε διαδικασία ελέγχου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, μόνον ένας περιορισμένος αριθμός εμπορευματοκιβωτίων έχει ανοιχτεί από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές.

Τουλάχιστον 500 εμπορευματοκιβώτια είναι γεμάτα με ηλεκτρικά ποδήλατα, 360 από τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο, αλλά με βάση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το εν λόγω κύκλωμα, μπορεί να υποτεθεί ότι θα δηλώνονταν ψευδώς και ότι θα υποτιμούνταν προκειμένου να παρακαμφθεί η πληρωμή δασμών αντιντάμπινγκ που ισχύει για τις εισαγωγές από την Κίνα. Κατά μέσο όρο, δηλωνόταν μόνο το 10% με 15% του πραγματικού αριθμού ηλεκτρικών ποδηλάτων σε ένα κοντέινερ. Η ζημία στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. μόνο από αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα εκτιμάται συντηρητικά σε 25 εκατομμύρια ευρώ σε μη καταβληθέντες τελωνειακούς δασμούς και σε 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε απώλειες ΦΠΑ.

Υπάρχει η υποψία ότι οι τελωνειακοί πράκτορες που ελέγχονται δήλωναν την ίδια ποσότητα κοντέινερ για εισαγωγή σε μηνιαία βάση επί χρόνια.

Αυτό το κύκλωμα λειτουργούσε περίπου οκτώ χρόνια, προκαλώντας εκτιμώμενη απώλεια τουλάχιστον 350 εκατομμυρίων ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και 450 εκατομμυρίων ευρώ σε ΦΠΑ. Από την επιδρομή του Ιουνίου κι έπειτα, οι ελληνικές τελωνειακές αρχές έχουν παρατηρήσει υψηλότερη συμμόρφωση, με τους εισαγωγείς στο λιμάνι του Πειραιά να δηλώνουν παρόμοια εμπορεύματα σε τιμές πιο κοντά στην πραγματική αξία τους.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υποστηρίζεται από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Ερευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε στις έρευνες.

«Καλά οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα ειδικεύονται σε αυτό το είδος απάτης εδώ και χρόνια. Εχουν συνηθίσει να προκαλούν τεράστιες ζημιές στα οικονομικά και τις οικονομίες μας σχεδόν χωρίς κανένα κίνδυνο. Η επιχείρηση “Καλυψώ” στέλνει σε αυτούς τους εγκληματίες ένα απλό μήνυμα: οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, τέλος τα ασφαλή καταφύγια για εσάς. Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτήν την εντυπωσιακή επιτυχία σε συστηματική εργασία: χρειαζόμαστε αφοσιωμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και φορολογικούς ερευνητές σε ολόκληρη τη ζώνη της EPPO», δηλώνει η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.