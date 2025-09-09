Επιχείριση διάσωσης για ένα γατάκι

Μια µικρή επιχείρηση χρειάστηκε να οργανώσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων για τη διάσωση µιας γάτας που είχε εγκλωβιστεί σε σύστηµα air condition στην οδό Χάληδων. Το συµβάν έλαβε χώρα χθες το µεσηµέρι όταν επαγγελµατίες και επισκέπτες που περνούσαν από το δρόµο άκουγαν τα συνεχή “νιαουρίσµατα” της γάτας. Στο σηµείο κλήθηκε η Πυροσβεστική που κατάφερε να απεγκλωβίσει το µικρό ζώο προς ανακούφιση όλων των παριστάµενων.