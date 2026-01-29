Έπιασαν… ζευγάρι πριν επιβιβαστεί στο πλοίο – Κατηγορίες για κλοπές σε Ηράκλειο και Χανιά

Κατηγορίες για κλοπές σε Ηράκλειο και Χανιά αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι που συνελήφθη λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής από Ηράκλειο προς Πειραιά.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος, cretalive, το ζευγάρι Ελλήνων, σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, φέρεται να εμπλέκεται σε 14 περιπτώσεις κλοπών σε κατοικίες, στις οποίες εισέρχονταν με τη γνωστή μέθοδο της θραύσης του ομφαλού κλειδαριάς των κεντρικών εισόδων. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν το χρονικό διάστημα από τα μέσα Ιουνίου του 2025 μέχρι και προχθές, δηλαδή στις 27 Ιανουαρίου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν στις 28 του μηνός, δηλαδή την Τετάρτη, έναν 48χρονο με βαρύ ποινικό παρελθόν και μία 41χρονη, Ελληνικής καταγωγής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τις πράξεις της: οργάνωσης υπό την μορφή της συμμορίας για τη διάπραξη του πλημμελήματος της κλοπής κατ’ εξακολούθηση με την οποία επιδιώκεται οικονομικό όφελος, των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής τελούμενων από δύο που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών καθώς και από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα κατά την επίμαχη περίοδο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών από κοινού.

Όπως προκύπτει από τα «χτυπήματα» του ζευγαριού, τόσο χρονικά όσο και γεωγραφικά, ξεκίνησαν την δράση τους επί κρητικού εδάφους με τέσσερις κλοπές στο Ηράκλειο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2025. Μέσα στο καλοκαίρι του 2025 έκαναν και «ντου» σε έξι περιπτώσεις στην πόλη των Χανίων. Τα τελευταία 24ωρα, όπως αποκαλύπτεται επέστρεψαν στο Ηράκλειο βάσει οργανωμένου σχεδίου προκειμένου να κάνουν ένα ακόμα γρήγορο «πέρασμα» και να φύγουν «φορτωμένοι». Οι νέες περιπτώσεις που καταγράφηκαν ήταν δύο κλοπές στις 26 Ιανουαρίου και την επομένη, στις 27 του μηνός, είχαν μία αστραπιαία «παρουσία» και πάλι από το Ρέθυμνο, με δύο ακόμα περιπτώσεις.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου αξιοποιώντας στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό, κατάφεραν να βρουν την άκρη του νήματος. Ακολούθησαν τα ..ίχνη τους με επίκεντρο τα σημεία στα οποία είχαν «χτυπήσει» και έτσι άρχισαν να συνθέτουν κομμάτι-κομμάτι των παζλ των κινήσεων τους. Και Bingo!

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, το ζευγάρι ταξίδεψε ακτοπλοϊκώς στην Κρήτη στα μέσα Ιανουαρίου, για μία «καταδρομικού τύπου» εξόρμηση. Μίσθωσαν στο λιμάνι του Πειραιά ένα μικρό επιβατηγό όχημα και μπήκαν στο πλοίο για Ηράκλειο. Φαίνεται μάλιστα ότι ο 48χρονος έδωσε αναληθή στοιχεία επιβάτη. Οι ημερομηνίες μίσθωσης του λευκού Fiat Panda ήταν από τις 15 Ιανουαρίου έως στις 29 Ιανουαρίου, δηλαδή σήμερα, αλλά τους πρόλαβαν οι εξελίξεις.

Οι δύο κλοπές που διέπραξαν στις 26 Ιανουαρίου σε δυτικές συνοικίες της πόλης αποτέλεσαν την αφετηρία της αντίστροφης μέτρησης. Το modus operandi στις δύο αυτές περιπτώσεις ήταν «καρμπόν» με τις τέσσερις εκκρεμείς κλοπές που είχαν διαπραχθεί στο Ηράκλειο, το καλοκαίρι του 2025 (υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό με ύποπτο), αλλά και με άλλες περιπτώσεις στην Κρήτη, όπως προέκυψε τελικά μέσα από τη διαδικασία αναζήτησης.

Βέβαιοι πλέον για την εμπλοκή των δύο σε πλήθος διαρρήξεων, την Τετάρτη δόθηκε σήμα αναζήτησης σε όλες τις υπηρεσίες και έτσι εντοπίστηκε το ζευγάρι και το ενοικιαζόμενο όχημα. Εντοπίστηκαν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου, απογευματινές ώρες. Ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής και να επιστρέψουν το αυτοκίνητο στην εταιρεία του Πειραιά. Τους ακινητοποίησαν στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, που είχαν εντωμεταξύ ειδοποιηθεί.

Το ενοικιαζόμενο βρέθηκε «φορτωμένο». Εκτός από χρήματα, περίπου 2.500 ευρώ, οι αστυνομικοί βρήκαν και κλεμμένα κοσμήματα, κάποια από τα οποία ήδη επιστράφηκαν σε παθόντες. Εκτιμάται ότι συνολικά το παράνομο περιουσιακό όφελος από τα κλεμμένα ανέρχεται γύρω στις 50.000 ευρώ, ενώ συνολικά τα χρήματα που είχαν αρπάξει ξεπερνούν τις 11.500 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ο 48χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, αφού έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών, με εκτιτέα τα 20 έτη, για ληστείες με χρήση όπλου σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι στην διάρκεια ένοπλης ληστείας, έφερε πάνω του ακομα και χειροβομβίδα και μάλιστα φέρεται να είχε τραυματιστεί από τα πυρά αστυνομικών. Αποφυλακίστηκε υπό όρους τον περασμένο Ιανουάριο από τις φυλακές Κορυδαλλού. Όμως και ακόμα πιο παλιά φέρεται να είχε απασχολήσει τις Αρχές και για άλλες ποινικές υποθέσεις.

Τόσο ο 48χρονος, όσο και η 41χρονη οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.