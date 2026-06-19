Επέτειος «Επανάστασης Δασκαλογιάννη» στην Ανώπολη Σφακίων

Επέτειος της Επανάστασης του 1770 στην Κρήτη, «Επανάσταση Δασκαλογιάννη», θα γιορταστεί την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 11:00 π.μ. στην Ανώπολη Σφακίων, γενέτειρα και επαναστατική έδρα του ήρωα Δασκαλογιάννη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Επιμνημόσυνη Δέηση, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ιωακείμ, Χαιρετισμό από τους διοργανωτές, Ομιλία για τα γεγονότα της εποχής από την Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτή Χανίων Νέας Δημοκρατίας, τέως Υπουργό Εξωτερικών, Πρόεδρο Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Κατάθεση Στεφάνων, Ποιήματα από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ανώπολης

Απόδοση ριζίτικου τραγουδιού, Πεντοζάλι από τον Παραδοσιακό Σύλλογο Ν. Χανίων “Τα Σφακιά”, Παραδοσιακό κέρασμα από την Π.Ε. Χανίων.