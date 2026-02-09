Επετειακός συλλεκτικός οίνος για το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του ονόματος και της ετικέτας του επετειακού συλλεκτικού οίνου του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη «ΖΚ» (Ζήτα Κάπα). Η παρουσίαση εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του 2ου Φεστιβάλ Οίνου και Πολιτισμού (7 & 8 Φεβρουαρίου) και έλαβε χώρα το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στην Παλιά Ηλεκτρική Αρχανών.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο επετειακός συλλεκτικός οίνος «ΖΚ» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού επετειακού συλλεκτικού οίνου που διοργάνωσε το Μουσείο από τον Ιούλιο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026. Το έτος 2026 αποτελεί ορόσημο για το Μουσείο, καθώς συμπληρώνονται ογδόντα χρόνια από την έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Με αφορμή αυτή τη σημαίνουσα επέτειο, το Μουσείο προγραμματίζει έναν νέο κύκλο Φεστιβάλ αφιερωμένων στα μυθιστορήματα του Νίκου Καζαντζάκη, με πρώτο το Φεστιβάλ «ΖΟΡΜΠΑΣ» το καλοκαίρι του 2026.

Αποτίοντας φόρο τιμής στην πρώτη κυκλοφορία του μυθιστορήματος, το Μουσείο διοργάνωσε και τον διαγωνισμό επετειακού συλλεκτικού οίνου: μια ανοικτή πρόσκληση παγκόσμιας πρωτοτυπίας προς τα κρητικά οινοποιεία να δημιουργήσουν έναν ερυθρό οίνο που εκφράζει το αδάμαστο πνεύμα του Αλέξη Ζορμπά.

Κατά την ιδιαίτερα επιτυχημένη Ημέρα Γευσιγνωσίας που πραγματοποίηθηκε στο Μουσείο στις 24 Ιανουαρίου 2026, η επιτροπή των καταξιωμένων ειδικών του οίνου αποτελούμενη από τους Κωνσταντίνο Λαζαράκη MW, Απόστολο Πλαχούρα DipWSET, Υρώ Κολιακουδάκη DipWSET και Pr. Mondher Bouzayen INP-ENSA Toulouse, ανέδειξε τον οίνο του Οινοποιείου Ιδαία, με έδρα το Βενεράτο Ηρακλείου, ως εκείνον που αποτυπώνει πληρέστερα τα χαρακτηριστικά του Αλέξη Ζορμπά που είχαν ζητηθεί: πολυδιάστατος, αντισυμβατικός, ζωντανός και αυθεντικός.

Στα αποκαλυπτήρια της ονομασίας και της ετικέτας του επετειακού συλλεκτικού οίνου «ΖΚ», για τους στόχους, τις προκλήσεις αλλά και το μέλλον του διαγωνισμού μίλησαν ο Πρόεδρος του Μουσείου, Ανδρέας Μεταξάς, η Διευθύντρια του Μουσείου, Μαριλένα Μηλαθιανάκη, ο εμπνευστής της ιδέας και εντεταλμένος σύμβουλος για τη διενέργεια του διαγωνισμού, Στέλιος Ρουσοχατζάκης, ο τεχνικός σύμβουλος της Ημέρας Γευσιγνωσίας, Απόστολος Πλαχούρας, καθώς και η δημιουργός του έργου τέχνης που κοσμεί την ετικέτα, Λούλα Μεταξά.

Η εκδήλωση περιλάμβανε την προβολή σύντομης οπτικοακουστικής παρουσίασης, αφιερωμένης στη δημιουργική διαδικασία πίσω από το έργο τέχνης της Λούλας Μεταξά, που αντλεί την έμπνευσή του από την άρρηκτη πνευματική σύνδεση του Νίκου Καζαντζάκη με τον Αλέξη Ζορμπά.

Επιστέγασμα της εκδήλωσης αποτέλεσε η επικόλληση της ετικέτας με τον αριθμό 0001 στην πρώτη φιάλη του επετειακού συλλεκτικού οίνου «ΖΚ», από τον Πρόεδρο του Μουσείου και τον ιδιοκτήτη του Οινοποιείου Ιδαία, Βασίλη Λαδερό. Η πρώτη αυτή φιάλη τοποθετήθηκε την επόμενη ημέρα στη Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, στην προθήκη που είναι αφιερωμένη στο μυθιστόρημα Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά.

Ο επετειακός συλλεκτικός οίνος διατέθηκε για πρώτη φορά στους επισκέπτες του 2ου Φεστιβάλ Οίνου και Πολιτισμού στο περίπτερο του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, και είναι πλέον διαθέσιμος στο φυσικό Πωλητήριο του Μουσείου. Η ετικέτα κάθε φιάλης είναι αριθμημένη και μοναδική, καθώς ο οίνος εμφιαλώθηκε άπαξ σε 3.000 αριθμημένες φιάλες.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης, ο τεχνικός σύμβουλος οινοποίησης του διαγωνισμού Νίκος Μηλιαράκης, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ισαβέλλα Ζαμπετάκη, ο Πρόεδρος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, το μέλος του ΔΣ του Μουσείου Καζαντζάκη Μιχάλης Κρασάκης, καθώς και μέλη του ΔΣ του Σωματείου Φίλων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη.

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι υποστήριξαν τη διοργάνωση του διαγωνισμού επετειακού συλλεκτικού οίνου. Για την εκδήλωση της παρουσίασης της ετικέτας, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στη visual artist Λούλα Μεταξά για την ευγενική προσφορά της εικαστικής δημιουργίας της ετικέτας, στην εταιρεία GS Label Print για τη χορηγία της εκτύπωσης των ετικετών, στον κινηματογραφιστή Λευτέρη Πιπεράκη για την ευγενική παραχώρηση της οπτικοακουστικής προβολής της παρουσίασης του οίνου καθώς και στην Mosquito Design για την καλλιτεχνική και γραφιστική επιμέλεια διαγωνισμού και ετικέτας. Τέλος, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στην κάβα Οινόφιλος για τη συνεργασία και τη φιλοξενία στο Φεστιβάλ Οίνου και Πολιτισμού, για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Ο διαγωνισμός επετειακού συλλεκτικού οίνου διενεργήθηκε στο πλαίσιο της ανακήρυξης της Κρήτης ως «Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμού οίνου μπορείτε να βρείτε στο kazantzaki.gr