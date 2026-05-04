Επετειακή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την Εθνική Αντίσταση στη Ραμνή

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Αποκορώνου, η Δημοτική Κοινότητα Ραμνής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ραμνής προσκαλούν το κοινό στην επετειακή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την Εθνική Αντίσταση, τον Συνταγματάρχη Δημήτρη Μιχελογιάννη και όλους τους χωριανούς που συμμετείχαν και για την επέτειο της ομηρίας και εικονικής εκτέλεσης γυναικόπαιδων που θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 στη Ραμνή Αποκορώνου στο χώρο του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης.

Όπως ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

• Επιμνημόσυνη δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Χαιρετισμό από τους διοργανωτές

• Ομιλία για τα ιστορικά γεγονότα από τον πρώην Βουλευτή Χανίων και δικηγόρο κ.Σήφη Μιχελογιάννη

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση θα αποτελέσει μια συγκινητική και βαθιά τιμητική στιγμή για τη μνήμη των αγώνων του παρελθόντος και τη θυσία των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα ενισχύσει την αξία αυτής της επετειακής εκδήλωσης.

Με εκτίμηση,

Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων, Δήμος Αποκορώνου, Δημοτική Κοινότητα Ραμνής, Πολιτιστικός Σύλλογος Ραμνής»