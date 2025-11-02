Επετειακή εκδήλωση στην Ασή Γωνιά τη Δευτέρα

Εκδήλωση για την 159η επέτειο της συµµετοχής των Μανιατών στις Κρητικές Επαναστάσεις «Ασή Γωνιά – Μάνη 1866 – 1869» θα πραγµατοποιηθεί στην Ασή Γωνιά τη ∆ευτέρα 3 Νοεµβρίου 2025, στις 11:00 πµ παρουσία αντιπροσωπείας Μανιατών. Κεντρικός οµιλητής στην εκδήλωση, που διοργανώνουν οι Περιφέρεια Κρήτης, ∆ήµος Αν. Μάνης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασή Γωνιάς «Αγ. Γεώργιος», θα είναι ο υφυπουργός Εθνικής Άµυνας Αθανάσιος ∆αβάκης, ενώ αναφορά στα ιστορικά γεγονότα θα κάνει η Αντωνία Φατσέα – ∆ρακάκη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τελεστεί επιµνηµόσυνη δέηση, θα γίνει κατάθεση στεφάνων κ.ά.