Επετειακή εκδήλωση στη ΓΑΔΑ για την 25η Μαρτίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, πραγματοποιήθηκε χθες (24-3-2026), στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, επετειακή εκδήλωση με κεντρική ομιλήτρια την Καθηγήτρια Ιστορίας κα Μαρία Ευθυμίου την οποία υποδέχτηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Αθανάσιος Κάμπρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «η κα Ευθυμίου ανέπτυξε με γλαφυρότητα και επιστημονική τεκμηρίωση τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, αναδεικνύοντας τη σημασία του Αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, καθώς και τα διαχρονικά μηνύματα ενότητας, πίστης και αγωνιστικότητας που απορρέουν από αυτόν.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συγκρότησης και διαχρονικής θωράκισης των θεσμών του ελληνικού κράτους, επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη και η εύρυθμη λειτουργία τους αποτελούν θεμέλιο της δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε και ο σύγχρονος ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας ως εγγυήτριας της έννομης τάξης και προστάτιδας των θεσμών, συνεχίζοντας ιστορικά την προσπάθεια διασφάλισης της σταθερότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας των πολιτών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και οι Διευθυντές των υφιστάμενων Διευθύνσεών της, οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, οι Βοηθοί Γ.Α.Δ.Α. και Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. καθώς και αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

