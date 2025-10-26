Επετειακή Εκδήλωση 28ης Οκτωβρίου από την Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, διά του Γραφείου Νεότητος, διοργανώνει επετειακή εκδήλωση αφιερωµένη στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 µε τίτλο «Το ΟΧΙ που φώτισε την Ελλάδα».

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 27 Οκτωβρίου και ώρα 7:00 µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει: συµµετοχές από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, ταινία µικρού µήκους και ντοκιµαντέρ που επιµελήθηκε το 1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Χανίων.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει οµιλία του καθηγητή κ. Γεωργίου Μέµου, µε επίκαιρο και εµπνευσµένο θέµα.