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Πέμπτη, 11 Ιουνίου, 2026
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Επετειακές εκδηλώσεις σε Δρομόνερο και Συρίλι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Επετειακές εκδηλώσεις διοργανώνει ο Δήμος Πλατανιά την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Δρομόνερο και το Συρίλι. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους πολιτιστικούς φορείς, με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση φόρου τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Συγκεκριμένα:

• Η 130ή Επέτειος της Μάχης του Δρομόνερου θα τιμηθεί στο Μνημείο Πεσόντων Δρομόνερου (στον αύλειο χώρο τυ Ι.Ν.Προφήτη Ελισσαίου), ώρα 10:30 Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινότητα Ζυμβραγού με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Δρομόνερου, ομιλία για τα γεγονότα της ημέρας στην περιοχή από τον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. Αντώνη Καμπιανάκη, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

• Εκδήλωση Μνήμης για τους Πεσόντες του Συριλίου διοργανώνουν ο Δήμος Πλατανιά, η Δημοτική Κοινότητα Συριλίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συριλίου – Ελληνικού – Μετοχίου στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Πεσόντων και θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς, ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από τη φιλόλογο Μαρία Γαλανάκη, προσκλητήριο Πεσόντων, ενός λεπτού σιγή, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από τους «Αποσπερίτες», απαγγελία ποιήματος από παιδιά της Κοινότητας Συριλίου σε στίχους Νεκτάριου Λεουνάκη, προβολή της ελληνικής ταινίας «Το ξυπόλητο τάγμα» σε σκηνοθεσία Γκρεγκ Τάλλας.

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