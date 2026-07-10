Επέστρεψε η κεραία στη Σούδα παρά τις αντιδράσεις κατοίκων

Νέα κεραία μεσαίων κυμάτων τοποθέτησε η ΕΡΤ στη Σούδα παρά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων.

Η κεραία τοποθετήθηκε στη θέση της παλιάς που είχε καταρρεύσει πριν λίγο καιρό και είναι μικρότερη σε ύψος.

Η συγκυρία πάντως της επανατοποθέτησης κεραίας προκάλεσε αρνητικά συναισθήματα, καθώς έγινε μια μέρα μετά την κηδεία του Γιάννη Περάκη, ενός ανθρώπου που είχε δώσει αγώνα για την απομάκρυνση της κεραίας και την απόδοση του οικοπέδου στην τοπική κοινωνία.

Κι αυτό ήταν κάτι που θα έπρεπε να είχε έστω προβληματίσει τόσο την τοπική ΕΡΤ όσο και την κεντρική διοίκηση.