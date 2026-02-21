Επεισόδιο στα δικαστήρια Ρεθύμνου: 7 άτομα επιτέθηκαν στον πρώην γαμπρό τους

Ένα σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε την Παρασκευή στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, την ώρα που εκεί βρίσκονταν μέλη οικογένειας για τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει μία γυναίκα – μέλος της οικογένειας – σε βάρος του πρώην συζύγου της.

Οπως μετέδωσε ο ρεθυμνιώτικος ιστότοπος Goodnet, «σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα επτά άτομα, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, επιτέθηκαν στον πρώην σύζυγο, με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να εκτυλιχθούν σκηνές πανικού μέσα στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου.

Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν και τελικά ενημερώθηκε αργότερα η αστυνομία, που σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των επτά ατόμων, έξι αντρών και μίας γυναίκας, για ενδοοικογενειακές βλάβες.

Το επεισόδιο έληξε, όμως οι επτά πρόκειται να λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη, από την οποία θα κληθούν».