Επεισόδιο μεταξύ Μαρινάκη – Δημητριάδη στο Ο.Α.Κ.Α. (video)

Θερμό επεισόδιο στα επίσημα του Ο.Α.Κ.Α. λίγο πριν την έναρξη του τελικού της Euroleague.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον πρώην γενικό γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρη Δημητριάδη.

Η αντιπαράθεση ξεπέρασε τα όρια του φραστικού επεισοδίου, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να χωρίσουν τους δύο άντρες, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε.

Σύμφωνα μάλιστα με τον ΣΚΑΪ, από τη συμπλοκή σκίστηκε η μπλούζα του Μαρινάκη, ο οποίος αρχικά φορούσε άσπρη. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε με μαύρη μπλούζα, ενώ φωτογραφίες τον έδειχναν να χαιρετά χαμογελαστός φίλους του Ολυμπιακού που τον πλησίαζαν.