menu
15.6 C
Chania
Παρασκευή, 1 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Επεισοδιακή Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ένταση, εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις και εκατοντάδες προσαγωγές σημάδεψαν τις εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη, σε αντίθεση με το πιο ήρεμο κλίμα που επικράτησε σε άλλες πόλεις της Τουρκίας.

Η Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τις αρχές να απαγορεύουν την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ και να παρεμβαίνουν δυναμικά σε ομάδες διαδηλωτών. Επεισόδια σημειώθηκαν όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να κινηθούν προς την πλατεία από περιοχές όπως το Μπεσικτάς και το Μετζιντιέκιοϊ, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Σύγχρονων Νομικών, πραγματοποιήθηκαν περίπου 120 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων συνδικαλιστές και μέλη πολιτικών οργανώσεων. Καταγράφηκαν επίσης περιστατικά βίαιων συλλήψεων, ενώ ανάμεσα στους προσαχθέντες ήταν και ο συνδικαλιστής Μπασαράν Ακσού, ο οποίος κατήγγειλε τον αποκλεισμό της πλατείας Ταξίμ. Παράλληλα, περίπου 40 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια πορείας στη γέφυρα του Βοσπόρου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης είχε θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο αστυνόμευσης, αποκλείοντας την πρόσβαση σε κεντρικές περιοχές. Δρόμοι έκλεισαν σε Πέρα, Σισλί και Μπεσικτάς, ενώ σταθμοί μετρό όπως το Ταξίμ και το Σισχανέ τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, διακόπηκαν και ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η περιοχή του Μετζιντιέκιοϊ μετατράπηκε σε χώρο έντονης αστυνομικής παρουσίας, με τεθωρακισμένα οχήματα, οδοφράγματα και ισχυρές δυνάμεις, ενώ οι αρχές περιόρισαν την πρόσβαση ακόμη και δημοσιογράφων.

Οι αστυνομικές επεμβάσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος TİP, Ερκάν Μπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρνει αντιμέτωπους εργαζόμενους και αστυνομικούς, ζητώντας να διασφαλιστεί το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζουν τα αιτήματά τους. Συνδικαλιστικές οργανώσεις επέμειναν στον συμβολικό χαρακτήρα της πλατείας Ταξίμ για το εργατικό κίνημα και στο δικαίωμα συγκέντρωσης στον συγκεκριμένο χώρο.

Ξεχωριστό τόνο στις φετινές εκδηλώσεις έδωσε το μήνυμα του κρατούμενου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, από τις φυλακές της Σηλυβρίας, ο οποίος ανέφερε ότι «η δικαιοσύνη θα αποδοθεί» και ότι «η χώρα θα γίνει πιο όμορφη όταν οι εργαζόμενοι βρίσκουν το δίκιο τους», κλείνοντας με το μήνυμα «Ζήτω η 1η Μαΐου».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum