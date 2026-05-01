Επεισοδιακή Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη

Ένταση, εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις και εκατοντάδες προσαγωγές σημάδεψαν τις εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη, σε αντίθεση με το πιο ήρεμο κλίμα που επικράτησε σε άλλες πόλεις της Τουρκίας.

Η Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τις αρχές να απαγορεύουν την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ και να παρεμβαίνουν δυναμικά σε ομάδες διαδηλωτών. Επεισόδια σημειώθηκαν όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να κινηθούν προς την πλατεία από περιοχές όπως το Μπεσικτάς και το Μετζιντιέκιοϊ, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Σύγχρονων Νομικών, πραγματοποιήθηκαν περίπου 120 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων συνδικαλιστές και μέλη πολιτικών οργανώσεων. Καταγράφηκαν επίσης περιστατικά βίαιων συλλήψεων, ενώ ανάμεσα στους προσαχθέντες ήταν και ο συνδικαλιστής Μπασαράν Ακσού, ο οποίος κατήγγειλε τον αποκλεισμό της πλατείας Ταξίμ. Παράλληλα, περίπου 40 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια πορείας στη γέφυρα του Βοσπόρου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης είχε θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο αστυνόμευσης, αποκλείοντας την πρόσβαση σε κεντρικές περιοχές. Δρόμοι έκλεισαν σε Πέρα, Σισλί και Μπεσικτάς, ενώ σταθμοί μετρό όπως το Ταξίμ και το Σισχανέ τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, διακόπηκαν και ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η περιοχή του Μετζιντιέκιοϊ μετατράπηκε σε χώρο έντονης αστυνομικής παρουσίας, με τεθωρακισμένα οχήματα, οδοφράγματα και ισχυρές δυνάμεις, ενώ οι αρχές περιόρισαν την πρόσβαση ακόμη και δημοσιογράφων.

Οι αστυνομικές επεμβάσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος TİP, Ερκάν Μπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρνει αντιμέτωπους εργαζόμενους και αστυνομικούς, ζητώντας να διασφαλιστεί το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζουν τα αιτήματά τους. Συνδικαλιστικές οργανώσεις επέμειναν στον συμβολικό χαρακτήρα της πλατείας Ταξίμ για το εργατικό κίνημα και στο δικαίωμα συγκέντρωσης στον συγκεκριμένο χώρο.

Ξεχωριστό τόνο στις φετινές εκδηλώσεις έδωσε το μήνυμα του κρατούμενου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, από τις φυλακές της Σηλυβρίας, ο οποίος ανέφερε ότι «η δικαιοσύνη θα αποδοθεί» και ότι «η χώρα θα γίνει πιο όμορφη όταν οι εργαζόμενοι βρίσκουν το δίκιο τους», κλείνοντας με το μήνυμα «Ζήτω η 1η Μαΐου».