Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα στην Αθήνα – Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συνελήφθη το πρωί ένας 20χρονος στο κέντρο της Αθήνας μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών εντόπισαν τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος τον Αγίων Αναργύρων, δύο ύποπτα οχήματα και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο. Οι οδηγοί των δύο οχημάτων δεν υπάκουσαν και ανέπτυξαν ταχύτητα, ενώ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν παραβίασαν ερυθρούς σηματοδότες.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τα δύο οχήματα στο Περιστέρι και να συλλάβουν τον έναν οδηγό, ωστόσο ο οδηγός του άλλου οχήματος ανέπτυξε και πάλι ταχύτητα παρασύροντας και τραυματίζοντας έναν αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «401».

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν το παραπάνω όχημα στη περιοχή του Χίλτον και αφού το ακινητοποίησαν συνέλαβαν τον 20χρονο οδηγό, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος αστυνομικών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

