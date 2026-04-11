Επεισοδιακή καταδίωξη στην Αττική

Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς από αστυνομικούς σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στη Βάρη.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η Αστυνομία κλήθηκε για περιστατικό διάρρηξης σε σπίτι στο οποίο μπήκαν τρεις άγνωστοι και αφαίρεσαν περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με ένα λευκό SUV.

Το όχημα εντοπίστηκε από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και ακολούθησε καταδίωξη. Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός του αυτοκινήτου κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους για να εμβολίσει τις μοτοσικλέτες των αστυνομικών και ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου των δραστών με σκοπό να τους ακινητοποιήσει.

Τελικά οι δράστες, εκ των οποίων σίγουρα ο ένας είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με σκούφο full face, κατάφεραν να διαφύγουν. Από την Αστυνομία πραγματοποιούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους.

Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες από τις βολές ακινητοποίησης του αστυνομικού, ενώ την έρευνα την έχει αναλάβει η Ασφάλεια Βάρης-Βουλας-Βουλιαγμενης.