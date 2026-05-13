Επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν περίπου δέκα άτομα, φορώντας κράνη, εισέβαλαν στον χώρο του ιδρύματος και τραυμάτισαν τρία άτομα.

Κατά πληροφορίες που μετέδωσε η “Καθημερινή”, οι δράστες έφεραν μαχαίρια και βαριοπούλες. Μετά την επίθεση, επτά άτομα με κράνη και γάντια εθεάθησαν σε άλσος της περιοχής.

Ενας φοιτητής του ΠΑΔΑ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ και οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί οκτώ άτομα.

Το πρωί, είχαν προηγηθεί σοβαρά επεισόδια εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, όταν, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ.

Oπως αναφέρουν πληροφορίες, επιθέσεις σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.