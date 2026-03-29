Επεισόδια στα Εξάρχεια – 114 προσαγωγές

Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στα Εξάρχεια μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών δυνάμεων.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα μια ομάδα περίπου 30 ατόμων, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε διμοιρία των ΜΑΤ στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Εμ. Μπενάκη.

Λίγη ώρα αργότερα στη συμβολή των οδών Κωλέττη και Εμ. Μπενάκη οι άγνωστοι επιτέθηκαν εκ νέου στην ίδια διμοιρία πετώντας τους αντικείμενα ενώ έβαλαν φωτιά σε τρείς κάδους απορριμμάτων.

Στη συνέχεια, περίπου στις 4:55, σημειώθηκε ακόμα μια επίθεση στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη από 15 κουκουλοφόρους σε αστυνομικές δυνάμεις.

Μετά τις επιθέσεις οι άγνωστοι μπήκαν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κωλέττη και κατέβασαν τα ρολά. Στο σημείο έσπευσε εισαγγελέας με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε 114 προσαγωγές ατόμων.

