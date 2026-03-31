Επανέρχεται η Δημοτική Αστυνομία στα Χανιά

Επανέρχεται στα Χανιά η Δημοτική Αστυνομία.

Οπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Χανίων, την Τετάρτη (1 Απριλίου) στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των 22 νέων Υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας Χανίων, από τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη.

Στη συνέχεια, από τις 12 έως τη 1.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Move It Now – Ας Κινηθούμε Τώρα», που υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, διοργανώνει συνάντηση συνεργασίας φορέων και σχολείων.