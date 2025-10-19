Επανέρχεται από τη Δευτέρα ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

Επανέρχονται από αύριο, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (ΜΙΚΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ), όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΛΑΣ.

Τα όρια του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ορίζονται από τις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους:

Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λεωφ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές Λεωφόρους και οδούς του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Στις οδούς και Λεωφόρους που περικλείονται από τον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Οι ημέρες και ώρες ισχύος των ως άνω περιοριστικών μέτρων, είναι οι εξής:

– Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 07.00 έως 20.00,

– Παρασκευή, ώρες 07.00 έως 15.00.

Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Οι παραβάτες των περιοριστικών αυτών μέτρων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 55 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όσον αφορά στα οχήματα που μπορούν να κυκλοφορούν στο δακτύλιο επισημαίνεται από την αστυνομία ότι οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας που είχαν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025 εξακολουθούν να ισχύουν.

Κατά τα άλλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, δεν υπάγονται στις παραπάνω απαγορεύσεις και κυκλοφορούν χωρίς κανένα περιορισμό στο ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ τα οχήματα των κατηγοριών που εξαιρούνται των περιορισμών, καθώς και τα οχήματα των κατηγοριών, που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ειδικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 169743 από 17-10-2025 (ΦΕΚ 5565, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα, οι κύριοι ή/και κάτοχοι:

– Εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και εκ κατασκευής υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων και εκ κατασκευής οχημάτων φυσικού αερίου και υγραερίου,

– Αυτοκινήτων EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης – New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31-12-2020,

– Αυτοκινήτων EURO 6 πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1-1-2021 και εφεξής, δύνανται να εκτυπώσουν ειδικό σήμα για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία τους στο κέντρο της Αθήνας, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή καταχωρημένη σε κινητό τηλέφωνο.

Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εσωτερικά του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Οι αιτήσεις για έκδοση ειδικών αδειών κυκλοφορίας δύνανται να υποβάλλονται κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08:00 έως 14:00 στην έδρα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής [Θ. Δηλιγιάννη 24-26, Γραφείο Δακτυλίου στο ισόγειο του κτιρίου (είσοδος από οδό Σάμου), τηλ. 210-5284142, e-mail: daktylios@astynomia.gr] με την προσκόμιση πέραν των ειδικότερων ανά περίπτωση ενδιαφερομένου εγγράφων/δικαιολογητικών και φωτοαντιγράφων:

α) Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος.

β) Άδειας Ικανότητας Οδήγησης των οδηγών.

γ) Ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.).

δ) Ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.