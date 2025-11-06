Επανένταξη δύο χελώνων από το Ενυδρείο Κρήτης

Ακόνα δύο επανεντάξεις θαλάσσιων χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Ενυδρείου Κρήτης του ΕΛΚΕΘΕ (καιρού επιτρέποντος) ανακοινώθηκαν σήμερα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η επανένταξη των χελωνών εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων μας και ειδικότερα στην ενότητα «Θαλάσσια είδη σε κίνδυνο», που υλοποιούνται με τη συνεργασία και την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Η πρώτη επανένταξη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, με την επανένταξη μιας πράσινης θαλάσσιας χελώνας (Chelonia mydas), η οποία θα επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα, στην παραλία μπροστά από το Ενυδρείο Κρήτης.

Η δεύτερη επανένταξη θα ακολουθήσει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, την ίδια ώρα, με την απελευθέρωση μιας μικρής θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta) στην ίδια τοποθεσία.

Ιστορικό των δύο χελωνών

Η πράσινη θαλάσσια χελώνα (Chelonia mydas) εντοπίστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2022 στην παραλία του Ανισσαρά, στη βόρεια ακτή του Δήμου Χερσονήσου. Ήταν εκβρασμένη, εξασθενημένη και σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, πιθανότατα εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας. Ο κάτοικος της περιοχής, κ. Μάνος Αμανάκης, τη βρήκε και την παρέδωσε άμεσα στο Ενυδρείο Κρήτης, εν μέσω της περιόδου της πανδημίας COVID-19.

Η χελώνα τοποθετήθηκε σε ζεστό, εσωτερικό χώρο καραντίνας, όπου δέχτηκε εντατική φροντίδα από το προσωπικό της Ενυδρειολογίας. Μετά από τις επίμονες προσπάθειες του προσωπικού του Ενυδρείου Κρήτης, κατάφερε να επανέλθει και, ύστερα από 1.379 ημέρες (περίπου 4 χρόνια) παραμονής και παρακολούθησης, είναι πλέον υγιής, ζωηρή και έτοιμη να επιστρέψει στα ζεστά νερά του φυσικού της περιβάλλοντος.

Κατά την επανένταξή της στο φυσικό περιβάλλον, όπως έχει καθιερωθεί για κάθε άτομο που επανεντάσσεται, θα ονομαστεί με νονό τον κ. Μάνο Αμανάκη, που την εντόπισε, ως φόρος τιμής στη διάσωση αυτού του προστατευόμενου ζώου.

Η δεύτερη, μια μικρή θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, βρέθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2025 στην παραλία «Κονάκι» στο Κοκκίνι Χάνι, επίσης στον Δήμο Χερσονήσου, από μέλη του Αθλητικού Σωματείου SUP & SURF. Η χελώνα ήταν αφυδατωμένη και παγιδευμένη σε λεπτή πετονιά, η οποία είχε τραυματίσει ελαφρά το μπροστινό πτερύγιο και τον λαιμό της (εικόνα).

Μεταφέρθηκε αμέσως στο Ενυδρείο Κρήτης, όπου αφαιρέθηκε η πετονιά και δέχτηκε κτηνιατρική φροντίδα από τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο Πολυχρόνη Νικηφοράκη, ενώ ακολουθήθηκε το προτεινόμενο φαρμακευτικό πρωτόκολλο.

Ύστερα από 237 ημέρες (περίπου 9 μήνες) νοσηλείας και φροντίδας, ανέκτησε πλήρως τις δυνάμεις της και είναι πλέον υγιής και δραστήρια. Κατά την επανένταξη της, θα ονομαστεί από μέλη του SUP & SURF, ως φόρος τιμής στη διάσωσή της.

Τους ευχόμαστε καλό ταξίδι και ασφαλή επιστροφή στο φυσικό τους σπίτι!»