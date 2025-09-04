“Επανενώνοντας τον Άνθρωπο με τη Φύση” – Χανιά: Σήμερα η δημόσια συζήτηση για τη βιοποικιλότητα

Δημόσια συζήτηση για τη βιοποικιλότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη φιλοσοφική θεώρηση της σχέσης μας με το φυσικό περιβάλλον με τον τίτλο “Επανενώνοντας τον Άνθρωπο με τη Φύση: Από την Κλιματική Κρίση στη Συμφιλίωση” θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 20:30, στην Υπόγεια Κρήνη Σπλάντζιας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η συζήτηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με δύο διακεκριμένους ομιλητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους για τις πολύπλευρες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για τον ρόλο της κοινωνίας και της επιστήμης στη διαχείριση της οικολογικής κρίσης.

Ομιλητές:

Πέτρος Λυμπεράκης, βιολόγος – οικολόγος, Έφορος Συλλογών Σπονδυλωτών, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης Θέμα: «Η σύγκρουση με τη Φύση ως ανθρώπινη αυταπάτη – προς μια νέα οικολογική συνείδηση» Ο Πέτρος Λυμπεράκης υποστηρίζει ότι η αντίληψη του ανθρώπου ως ανώτερου και αποκομμένου από τη Φύση βρίσκεται στη ρίζα της περιβαλλοντικής κρίσης. Μια νέα στάση, που μας αναγνωρίζει ως αναπόσπαστο μέρος της Φύσης, μπορεί να οδηγήσει στη συμφιλίωση και στη δημιουργία ενός μέλλοντος αμοιβαίου σεβασμού και ισορροπίας.

Αριστείδης (Άρης) Μουστάκας, ερευνητής Πανεπιστημίου Κρήτης – Ειδικός σε θέματα περιβαλλοντικών δεδομένων και πολιτικής Θέμα: «Απόψεις των κατοίκων 21 ευρωπαϊκών νησιών για την κλιματική αλλαγή και τη χρήση γης – συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα» Ο Άρης Μουστάκας παρουσιάζει τα αποτελέσματα μεγάλης κλίμακας έρευνας που καταγράφει τις αντιλήψεις κατοίκων νησιών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την αποψίλωση των δασών, την έλλειψη νερού και την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανάλυση των δεδομένων αναδεικνύει την ανάγκη για νησιωτικές πολιτικές προσαρμοσμένες στις τοπικές πραγματικότητες.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα προσφερθούν φυτά στους συμμετέχοντες, ως συμβολική πράξη αναγέννησης και φροντίδας για το περιβάλλον.

Βιογραφικά ομιλητών

Ο Πέτρος Λυμπεράκης πήρε πτυχίο Βιολογίας από το ΕΚΠΑ το 1989, και διδακτορικό στην Οικολογία από το ίδιο τμήμα το 2003. Είναι Έφορος Συλλογών Σπονδυλωτών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτη από το 1995. Η έρευνά του εστιάζει στην οικολογία, ταξινομική και εξέλιξη, μικρών σπονδυλωτών στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει δημοσιεύσει πολλές σχετικές επιστημονικές εργασίες και πολλά άρθρα στον τύπο. Ταυτόχρονα έχει ενεργητική δράση σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη τόσο σε επιστημονικό, όσο και σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Κορύφωση αυτής της δραστηριότητας αποτέλεσε η τοποθέτησή του ως προέδρου του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης κατά το διάστημα 2010-2022 αλλά και ως αναπληρωτή προέδρου της Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 του ΥΠΕΝ (2017-2020).

Ο Αριστείδης (Άρης) Μουστάκας είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ανάλυσης δεδομένων στο περιβάλλον. Έχει διατελέσει καθηγητής ανάλυσης δεδομένων στο Πανεπιστήμιο Μπρουνέι, στο Βόρνεο, και πριν από αυτό Λέκτορας στην Προγνωστική Μοντελοποίηση στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Έχει συνεισφέρει στη δημοσίευση πάνω από 50 άρθρων σε περιοδικά, μεταξύ άλλων σε περιοδικά όπως το Nature Communications. Η έρευνά του παρουσιάστηκε στο BBC, στο BBC4, Guardian, καθώς και σε ελληνικά, γερμανικά και γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Η έρευνά του είχε σημαντικό αντίκτυπο, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, μια πρόσκληση να ενημερώσει το Βρετανικό Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάλυση δεδομένων όσον αφορά τη φυματίωση των βοοειδών. Πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα για τον χωροταξικό σχεδιασμό της αιολικής ενέργειας συζητήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τελικά οδήγησε στην αλλαγή της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τον σχεδιασμό της αιολικής ενέργειας και στην ακύρωση αδειών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αρκετές μη κατακερματισμένες ορεινές περιοχές, ενώ χορηγήθηκαν άδειες σε κατακερματισμένες περιοχές χαμηλού υψομέτρου (Απάτητα Βουνά).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης:

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΒΒΑΘΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ

Μεταξύ Φωτός και Σκιάς: Τέχνη για ένα Βιώσιμο Μέλλον 13 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου 2025

Επιμέλεια Έκθεσης: Ιωάννης Αρχοντάκης, Αντωνία Παπατζανάκη Κείμενο καταλόγου: Χριστόφορος Μαρίνος Επιστημονικός Συνεργάτης: Πέτρος Λυμπεράκης

Η έκθεση με τίτλο «Μεταξύ Φωτός και Σκιάς: Τέχνη για ένα Βιώσιμο Μέλλον» παρουσιάζει έργα δύο διακεκριμένων εικαστικών δημιουργών, της Αντιγόνης Καββαθά και της Αντωνίας Παπατζανάκη, σε δύο ιστορικούς χώρους της Πλατείας Σπλάντζιας στα Χανιά, οι οποίοι παραχωρήθηκαν ευγενικά για την έκθεση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. Τα ζωγραφικά έργα της Αντιγόνης Καββαθά παρουσιάζονται στον βενετσιάνικο ναό του Αγίου Ρόκκου, ενώ μία φωτεινή και μία ζωγραφική εγκατάσταση της Αντωνίας Παπατζανάκη εκτίθενται στην οθωμανική Υπόγεια Κρήνη. Οι δύο καλλιτέχνιδες θίγουν, μέσα από διαφορετικά εκφραστικά μέσα, το επείγον θέμα της κλιματικής κρίσης, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική έκφραση με την περιβαλλοντική συνείδηση, προκειμένου να προκαλέσουν διάλογο για τη σχέση της ανθρωπότητας με τη φύση και την εύθραυστη ισορροπία που διατηρεί τη ζωή.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον, την αρωγή του Δήμου Πλατάνια και συμμετέχει στο Εικαστικό Πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2025.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθημερινά, από 20:00 έως 23:00, ή κατόπιν συνεννόησης, μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2025».