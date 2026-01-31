menu
Επανέκδοση βιβλίου Αντώνη Πλυμάκη: «Κούμοι, Μιτάτα και Βοσκοί στα Λευκά Όρη και Ψηλορείτη»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το µνηµειώδες έργο του Αντώνη Πλυµάκη (φωτ.) «Κούµοι, Μιτάτα και Βοσκοί στα Λευκά Όρη και Ψηλορείτη», που διασώζει και αναδεικνύει πτυχές του ξεχωριστού πολιτισµού της ορεινής Κρήτης, επανεκδόθηκε, αποτελώντας µια πολύτιµη κληρονοµιά για τις επόµενες γενιές.
Η κόρη του αείµνηστου µελετητή της ορεινής Κρήτης, Σοφία Α. Πλυµάκη, µε γραπτή ανακοίνωσή της αναφέρεται στην ιδιαίτερη σηµασία του βιβλίου, ενώ εκφράζει και τις ευχαριστίες της σε όσους συνέβαλλαν ώστε να προχωρήσει η νέα έκδοση: «Με την ευκαιρία της τρίτης και οριστικής επανέκδοσης του βιβλίου του πατέρα µου Αντώνη Πλυµάκη ««Κούµοι, Μιτάτα και Βοσκοί στα Λευκά Όρη και Ψηλορείτη», θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην ιστορική αυτή έκδοση, µε τις 650 σελίδες και τις 750 φωτογραφίες, που αποτελεί έναν «ύµνο της Μαδάρας», όπως τη χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Κρήτης.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω:
– Στον εκδότη των δύο πρώτων εκδόσεών του, Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (ΟΑΚΑΕ).
– Στον εκδότη της τρίτης και οριστικής έκδοσης, Περιφέρεια Κρήτης, και ιδιαιτέρως στον επικεφαλής της Σταύρο Αρναουτάκη.
– Στον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή.
– Στον ειδικό σύµβουλο Καινοτοµίας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνη Παπαδεράκη.
– Στη διευθύντρια της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Μαρία Πετραντωνάκη.
– Στον επιµελητή και αυτής της έκδοσης και στενό φίλο του συγγραφέα Χάρη Στρατιδάκη.
– Στη Γραφοτεχνική Κρήτης ΑΕΕ και στον Βαγγέλη Σφακιανάκη για την άκρως επαγγελµατική εργασία τους, που απέδωσε ένα εξαίρετο αποτέλεσµα.
Ο πατέρας µου Αντώνης Πλυµάκης (1935-2025), έδωσε όλη του την αγάπη, τη γνώση και τη µεγάλη δύναµη της διάνοιάς του για να αποδώσει στην αγαπηµένη του Μαδάρα και τους ιδιαίτερους ανθρώπους της τη σπουδαιότητα που τους αξίζει. ∆υστυχώς “έφυγε” λίγο πριν πιάσει στα χέρια του αυτή την τελευταία έκδοση. Ήταν όµως ευτυχής και ικανοποιηµένος για το έργο του, αν κι είχε πάντα την αγωνία για το λίγο παραπάνω που µπορούσε ακόµη να προσφέρει. Πρόκειται για ένα έργο µνηµειώδες, που µόνο εκείνος θα µπορούσε να προσφέρει και το οποίο, µέσα και από την επανέκδοσή του, θα µείνει κληρονοµιά στις επόµενες γενεές».

