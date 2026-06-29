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Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 2026
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Επαναληπτικός διαγωνισμός για τη δακοκτονία

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Στη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τους εργολάβους εκτέλεσης της δακοκτονίας προχώρησε η Περιφέρεια Κρήτης στις 26 Ιουνίου για τις περιοχές που δεν είχαν υπάρξει ενδιαφερόμενοι στον πρώτο διαγωνισμό.

Σε ό,τι αφορά τα Χανιά, αυτές αφορούν κυρίως ορισμένους οικισμούς σε διάφορες περιοχές καθώς οι εργολάβοι που παίρνουν το έργο είναι η “Αναπτυξιακή” του Δήμου Αποκορώνου, η “Κοινωφελής” του Δήμου Πλατανιά, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γραμβούσας και συνεταιρισμοί σε Σέλινο και Σφακιά. Οι εργολάβοι έχουν ξεκινήσει ήδη τον πρώτο ψεκασμό από τις παραλιακές περιοχές, αλλά την ίδια στιγμή με τις μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου εξαιτίας της γραφειοκρατίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αρκετοί παραγωγοί έχουν προχωρήσει από μόνοι τους ήδη σε 2 αλλά και σε 3 ψεκασμούς! Δυστυχώς με τον τρόπο που εφαρμόζεται η κρατική δακοκτονία τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζεται συνεχώς η όλη διαδικασία σε βάρος του προϊόντος, της καλλιέργειας και των συμφερόντων των παραγωγών.

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