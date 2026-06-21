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Κυριακή, 21 Ιουνίου, 2026
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Επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρ. Ταγίπ Ερντογάν έδωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Αγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μετέδωσε πριν λίγο το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters

Ο Τραμπ έφερε το θέμα κατά τις συνομιλίες του με τον Ερντογάν τον περασμένο χρόνο στην Ουάσινγκτον.

Ο μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκηδόνας, στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου δήλωσε ότι το θέμα εισήλθε σε «νέα φάση» καθώς ο πρόεδρος της Τουρκίας έδωσε εντολή στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας να συνεχίσει τις συνομιλίες με την επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο μητροπολίτης Εμμανουήλ δήλωσε: «Για το Πατριαρχείο, έπειτα από δεκαετίες αδράνειας, το νερό μπήκε στο αυλάκι», σηματοδοτώντας την έναρξη της θεσμικής διαδικασίας.

Ο μητροπολίτης Εμμανουήλ πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές πρέπει να ολοκληρώσουν τις εργασίες ανακαίνισης του συγκροτήματος και να συμφωνήσουν επί του νομικού και του εκπαιδευτικού πλαισίου βάσει του οποίου θα λειτουργεί η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

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