ΕΠΑΛ Καντάνου: Διάκριση μαθητών στο «Διαδικτυακό Κυνήγι Θησαυρού»

Σημαντική διάκριση πέτυχε το ΕΠΑΛ Καντάνου στο «Διαδικτυακό Κυνήγι Θησαυρού: Η Ψηφιακή Ευρώπη!», μια καινοτόμο εκπαιδευτική δράση που διοργανώθηκε από το Europe Direct Κρήτης στο πλαίσιο του 14ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.

Οπως ανακοινώθηκε από το σχολείο, η ομάδα των μαθητών του σχολείου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) ως Junior Ambassadors, κατέκτησε τη **2η θέση**, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων της.

Το διαδικτυακό παιχνίδι αποτέλεσε μια σύγχρονη μορφή βιωματικής μάθησης, κατά την οποία οι μαθητές κλήθηκαν να εξερευνήσουν πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ψηφιακής εποχής μέσα από γρίφους, ερωτήσεις και αναζήτηση πληροφοριών σε αξιόπιστες πηγές. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ενίσχυσαν την κριτική τους σκέψη, ανέπτυξαν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και καλλιέργησαν την ομαδικότητα και τη συνεργασία.

Την ομάδα του ΕΠΑΛ Καντάνου αποτέλεσαν οι μαθητές Ευτύχης Κανδαράκης, Αφροδίτη Λουκάκη, Νίκος Βαρδουλάκης, Παύλος Βαρδουλάκης και Βούλα Σολανάκη, οι οποίοι διακρίθηκαν για τη συνέπειά τους και το ομαδικό τους πνεύμα. Την καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών είχε η εκπαιδευτικός κ. Μάουλα Χριστίνα.

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, που συνδέουν τη γνώση με τη σύγχρονη πραγματικότητα και ενισχύουν την ευρωπαϊκή συνείδηση και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Το ΕΠΑΛ Καντάνου συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις εξωστρέφειας και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν στη σύγχρονη κοινωνία και αγορά εργασίας.