Επαγρύπνηση στην Κρήτη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

■ Παράταση προληπτικών μέτρων έως 23 Ιουλίου

Παρατείνονται έως την Πέμπτη 23 Ιουλίου τα προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας στην Κρήτη για την προστασία της κτηνοτροφίας από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς η αύξηση των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα κρατά σε επιφυλακή τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του νησιού.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, παρότι το νησί παραμένει «ελεύθερο» από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον για διάστημα έως και έξι μηνών καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων και την αυστηρή εφαρμογή μέτρων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Τα μέτρα ισχύουν έως και την Πέμπτη 23 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων, επιτρέπονται σε όλη την Κρήτη για σφαγή, ενώ για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Οι μετακινήσεις για αλλαγή βοσκοτόπου εξακολουθούν να επιτρέπονται, τόσο εντός όσο και εκτός της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, αλλά πάντα εντός Κρήτης και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας. Παράλληλα, απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά αιγοπροβάτων που προέρχονται από διαφορετικές εκτροφές, ενώ όλες οι μετακινήσεις πρέπει να γίνονται με υγειονομικά πιστοποιητικά και με κατάλληλα πιστοποιημένα οχήματα, τα οποία έχουν απολυμανθεί πριν από τη φόρτωση.

Στις εγκαταστάσεις προορισμού προβλέπεται καθαρισμός και απολύμανση πριν από την είσοδο των ζώων, ενώ τα ζώα που μετακινούνται πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα για 21 ημέρες.

Η Περιφέρεια καλεί τους κτηνοτρόφους να ενισχύσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις τους, με περίφραξη των εγκαταστάσεων, χρήση απολυμαντικής τάφρου ή τάπητα στις εισόδους και εξόδους των οχημάτων, περιορισμό επισκέψεων και δημιουργία χώρου απομόνωσης για νεοεισερχόμενα ή ύποπτα ζώα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στον έλεγχο της προέλευσης των ζωοτροφών, στη χρήση ξεχωριστού ρουχισμού και υποδημάτων εντός της εκτροφής, στην τακτική μυοκτονία και απεντόμωση, καθώς και στην άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση οποιασδήποτε υποψίας συμπτωμάτων.

Οδηγίες δίνονται και σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την κτηνοτροφική παραγωγή. Τα σφαγεία καλούνται να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για ύποπτα περιστατικά, να ενισχύσουν τα μέτρα βιοασφάλειας και να παραλαμβάνουν ζώα μόνο με πλήρη συνοδευτικά έγγραφα και σήμανση.

Τα τυροκομεία και οι εγκαταστάσεις γάλακτος πρέπει να παραλαμβάνουν γάλα μόνο από εκτροφές χωρίς περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά, ενώ προβλέπεται αυστηρή απολύμανση των βυτιοφόρων, ιδιαίτερα στους τροχούς, πριν από την είσοδο και την έξοδο από κάθε εκτροφή, με τήρηση σχετικού αρχείου.

Για το εμπόριο ζωοτροφών και τους μεταφορείς προβλέπεται απολύμανση οχημάτων κατά την άφιξη και την αναχώρηση από εγκαταστάσεις, ενώ στους οδηγούς συνιστάται χρήση φόρμας και ποδωναρίων μιας χρήσης. Επιχειρήσεις που διακινούν ζωοτροφές φυτικής προέλευσης από Βουλγαρία και Ρουμανία οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας τους δύο ημέρες πριν από τη μεταφορά.

Αυξημένη επαγρύπνηση ζητείται και από τους ιδιώτες κτηνιάτρους και τους κτηνιάτρους εκτροφής, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων περιστατικών και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.