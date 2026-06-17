Επαγρύπνηση για τις πυρκαγιές

Παρά τα προληπτικά µέτρα και τις αισιόδοξες εκτιµήσεις των αρµοδίων, οι πυρκαγιές άρχισαν ήδη µε την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου να κάνουν την… εµφάνισή τους. Έτσι, όπως για µία ακόµη χρονιά αποδεικνύεται, αποτελούν αναπόσπαστο “κοµµάτι” της Ελλάδας, µε την κλιµατική κρίση να έχει καταστήσει, τελικά, την αντιπυρική προστασία ως µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις.

Όσο και αν λαµβάνονται µέτρα πρόληψης, όσο και αν “φωνάζουν” οι ιθύνοντες, όσο και αν αυξάνονται τα πρόστιµα για τους εµπρηστές, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να αποτελούν µία µεγάλη πληγή.

«Οι αναµενόµενοι κατά τους επιστήµονες και φέτος καύσωνες, η ξηρασία, σε συνδυασµό και µε τους ισχυρούς ανέµους θα δηµιουργούν συνθήκες που θα δυσκολεύουν το έργο του µηχανισµού και των επιχειρησιακών δυνάµεων, γι’ αυτό και καθίσταται ακόµη πιο αναγκαία η συµβολή όλων στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές» είναι το µήνυµα του υπουργού Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Ο τελικός απολογισµός θα γίνει µε τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, στο τέλος Οκτωβρίου.

Και επειδή, η κλιµατική αλλαγή… ήρθε και θα µείνει, οφείλουµε όλοι να προσέχουµε και να επαγρυπνούµε.