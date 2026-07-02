Επαγρύπνηση για τις απαλλοτριώσεις στον Αποκόρωνα

Την έναρξη της διαδικασίας για τον δικαστικό καθορισμό των αποζημιώσεων που αφορούν τις απαλλοτριώσεις του πρώτου τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στις περιοχές Απτέρων και Καλυβών ανακοίνωσε ο Δήμος Αποκορώνου.

Όπως γνωστοποιεί, έχει κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης η σχετική αίτηση, ενώ η συζήτηση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Δήμος καλεί τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην απαλλοτρίωση να απευθυνθούν άμεσα σε δικηγόρο της επιλογής τους, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και να διασφαλίσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους πριν από τη δικάσιμο.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αντίγραφο της αίτησης είναι διαθέσιμο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στα Χανιά, στο ΚΕΠ Καλυβών και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αποκορώνου.