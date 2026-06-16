Επαφές επί προσωπικού ο Αλαφούζος για τη μεταγραφή του Τσάπρα

Σε επίπεδο κορυφής έχουν περάσει πλέον οι διαπραγματεύσεις για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, να αναλαμβάνει προσωπικά τις επαφές με τον ισχυρό άνδρα του Λεβαδειακού, Γιάννη Κομπότη, με στόχο την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι «πράσινοι» έχουν ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση, που περιλαμβάνει σταθερό ποσό, μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης, με τη συνολική προσφορά να προσεγγίζει τα 2,7 εκατ. ευρώ. Και οι συζητήσεις επικεντρώνονται πλέον στους τελικούς όρους, προκειμένου να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε οριστική συμφωνία.

Παρά το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός (ο οποίος έχει καταθέσει αντίστοιχα πρόταση στον Λεβαδειακό), στον Παναθηναϊκό υπάρχει πρόθεση άμεσης ολοκλήρωσης της υπόθεσης.

Καθοριστικός παράγοντας θεωρείται και η στάση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος φέρεται να βλέπει θετικά την προοπτική μετακίνησης στο «τριφύλλι» και να έχει κάνει την επιλογή του. Οι τελικές εξελίξεις αναμένονται μετά τις απευθείας επαφές των δύο συλλόγων, πιθανότατα κι εντός της Τρίτης (16/6).