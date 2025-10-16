ΕΟΤ: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις τουριστικές αγορές της Βαλτικής και της Ιταλίας

Η πρωταγωνιστική θέση που κατέχει η Ελλάδα στις αντίστοιχες αγορές, επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια του ταξιδιωτικού roadshow «Around the World» στις χώρες της Βαλτικής και της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης «TTG Travel Experience 2025» στην Ιταλία, όπου συμμετείχε ο ΕΟΤ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

To «Around the World» Roadshow διοργανώθηκε από την εταιρεία Aviareps στο Ταλίν της Εσθονίας, τη Ρίγα της Λετονίας και το Βίλνιους της Λιθουανίας από τις 7 μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2025. Μαζί με την Υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας, στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν, επίσης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι Οργανισμοί Τουρισμού Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Σε κάθε μία από τις πόλεις, όπου διεξήχθη το roadshow, περισσότεροι από 30 τοπικοί εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων, αεροπορικών εταιρειών και DMCs ενημερώθηκαν για λιγότερο διαδεδομένους προορισμούς της Ελλάδας στο ευρύ ταξιδιωτικό κοινό των αντίστοιχων χωρών, καθώς και για το γενικότερο πολυθεματικό και βιώσιμο ελληνικό τουριστικό προϊόν, που ανταποκρίνεται πλήρως στις επιλογές των ταξιδιωτών από αυτή την περιοχή της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας αποτελεί έναν από τους τρεις πιο δημοφιλείς προορισμούς στις αγορές της Βαλτικής, μαζί με την Ισπανία και την Τουρκία.

Την ίδια στιγμή, το ζωηρό ενδιαφέρον των Ιταλών tos (tour operators) για επέκταση των τουριστικών πακέτων προς ελληνικούς προορισμούς, αλλά και των εκπροσώπων του ιταλικού Τύπου για επίσκεψη στην Ελλάδα μέσω δημοσιογραφικών ταξιδίων (press trips), διαπιστώθηκε στη διάρκεια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης «TTG Travel Experience 2025», που πραγματοποιήθηκε στο Ρίμινι από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου 2025, με τη συμμετοχή του ΕΟΤ Ιταλίας και 13 Ελλήνων συνεκθετών.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ιταλίας, Κυριακή Μπουλασίδου, συναντήθηκε με την ηγεσία της Ένωσης των Ταξιδιωτικών Γραφείων της Ιταλίας (FIAVET), με αντικείμενο τον σχεδιασμό περαιτέρω συνεργειών μεταξύ του ΕΟΤ και της Ένωσης για την αποτελεσματικότερη προώθηση των ελληνικών προορισμών στην ιταλική αγορά, ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός προγραμματισμένων B2B συναντήσεων των Ελλήνων συμμετεχόντων με Ιταλούς tos, τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους, ενώ στη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ιταλίας προσφέρθηκε η ευκαιρία για διεύρυνση του δικτύου συνεργασιών (networking) μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο περιθώριο της έκθεσης εξέλεγη η κυρία Μπουλασίδου στη θέση της προέδρου της Ένωσης των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού με έδρα στην Ιταλία ADUTEI, εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά την επιρροή της Ελλάδας και του ΕΟΤ στην τουριστική βιομηχανία της γειτονικής χώρας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.