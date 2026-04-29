Εως την Πέμπτη η διακοπή νερού στα Κεραμειά

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων γνωστοποίησε ότι ότι η διακοπή νερού άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών θα συνεχιστεί έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, λόγω εργασιών επισκευής του ΟΑΚ σε εκτεταμένη βλάβη σε αγωγό του.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση « η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών»