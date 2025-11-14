Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Νοεμβρίου

Σήμερα Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Φιλίππου του Αποστόλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Γρηγόρης, Γρηγόριος,

Γόλης, Γρηγορία*,

Φίλιππος, Φίλιππας,

Φιλιππής, Φιλιππάκης,

Φιλίτσα.

Απόστολος Φίλιππος

Οπως γράφει σχετικά το ertnews, ο Φίλιππος, ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Όταν ο Χριστός τον συνάντησε στη Γαλιλαία τον κάλεσε με τη φράση «ακολούθει μοι» και ο Φίλιππος αμέσως τον ακολούθησε και έγινε μαθητής του.

Στο μεταξύ, ο Φίλιππος σε μία συνάντηση με τον φίλο του Ναθαναήλ του λέει: «Άκουσε φίλε μου. Εκείνον για τον οποίο έγραψε ο Μωυσής στο Νόμο και προφήτευσαν οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, το παιδί του Ιωσήφ, από την πόλη Ναζαρέτ». Ο Ναθαναήλ πήγε να δει τον Χριστό, με αποτέλεσμα να πιστέψει και να γίνει μαθητής του.

Κατά την Πεντηκοστή, ο Φίλιππος, όπως και οι άλλοι μαθητές του Χριστού, έλαβε τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και αφοσιώθηκε με ζέση στην κήρυξη του Ευαγγελίου. Στην Ιεράπολη της Φρυγίας οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και ύστερα από πολλά βασανιστήρια, μαρτύρησε πάνω στο σταυρό το 87. Σύμφωνα, όμως, με τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα, ο Φίλιππος πέθανε ειρηνικά στην ίδια πόλη.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:04 – Δύση ήλιου: 17:14

🌘 Σελήνη 24.2 ημερών