Εορτή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στο Κολυμπάρι

Με την ευκαιρία της Αναστάσιμης Εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Φωτιστών των Σλάβων (11 Μαΐου), στη μνήμη των οποίων έχει αφιερωθεί το Παρεκκλήσι της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, θα γίνουν στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας των Αγγέλων Γωνιάς Κολυμπαρίου οι ακόλουθες Ιερές Ακολουθίες:

•Κυριακή, 10 Μαΐου 2026, ώρα 17:30 μ.μ.: Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής μετά Αρτοκλασίας.

•Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, ώρα 7:00 – 10:00 π.μ.. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Με ανακοίνωσή της η ΟΑΚ σημειώνει ότι οι Ιερές Ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν στην επικείμενη Ιερά Μονή Γωνιάς, λόγω της ανακαίνισης της παλαιάς πτέρυγας του Ιδρύματος, στην οποία βρίσκεται το Παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.