menu
20.7 C
Chania
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Εορταστικό κλείσιµο της έκθεσης «3 διαστάσεις+»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εορταστικό κλείσιµο της οµαδικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης «3 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ+», θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 9 Νοεµβρίου 2025, από 11:00 το πρωί έως 19:00 το απόγευµα, µε ελεύθερη είσοδο, στις αίθουσες του Μουσείου στο ∆ροµόνερο του ∆ήµου Πλατανιά.
Κατά το εορταστικό κλείσιµο της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν ξεναγήσεις από τους επιµελητές, ενηµερώσεις και σχόλια από τους συµµετέχοντες καλλιτέχνες για τα έργα τους και παρουσίαση του εικονογραφηµένου καταλόγου της έκθεσης.
Η έκθεση «3 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ+» παρουσιάζει επιλεγµένα έργα γλυπτικής, κεραµικής, εγκαταστάσεων, κολάζ και κατασκευών από τις Μόνιµες Συλλογές του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον.
Στην έκθεση συµµετέχουν οι εικαστικοί καλλιτέχνες: Eozen Agopian, Μαρία Αντωνάτου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Σωκράτης Αργείτης, Χρύσα Βαθιανάκη, Μαργαρίτα Βασιλάκου, Ιωάννα Βλάχου, Ανδρέας Βούσουρας, Γιάννης Γαβαλάς, Νίκος Γιαβρόπουλος, Κρις Γιανάκος, Καλλιόπη Γιατρουδάκη, Κορνήλιος Γραµµένος, Λυδία ∆αµπασίνα, Θόδωρος ∆ασκαλάκης, Χαράλαµπος ∆ερµάτης, Γιάννης ∆ηµητράκης, Αλέξανδρος ∆ηµητριάδης, Μιχάλης ∆ουκουµετζάκης, Εν-Φλω, Αντιγόνη Καββαθά, Αθανάσιος Καλατζής, Βίκυ Καµένου, Βασίλης Καρκατσέλης, Χρήστος Κεχαγιόγλου, Μαρία Κοκκίνη, Χριστίνα Κουκουράκη, Ευδοκία Κύρκου, Θανάσης Λάλας, Ιόλη Λειβαδά, Κοσµάς Λιλικάκης, Χρυσάνθη Λυµπεραίου, Βαγγέλης Λυµπουρίδης, Γιώργος Λυντζέρης, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, David Macfarlane, Φίλιππος Μάνος, Ελένη Μανωλαράκη, Αλεξάνδρα Μαράτη, Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης, Παντελής Μαρκαντωνάκης, Άλκηστη Μιχαηλίδου, Ιωάννης Μονογυιός, Nicholas Moore, Λαµπρινή Μποβιάτσου, Κωνσταντίνα Μπολιεράκη, Ισµήνη Μπονάτσου, Ρένα Μπραουδάκη, Barbara Knight, Κώστας Παγωµένος, Ευτύχης Παλλήκαρης, Άγγελος Παναγιωτίδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Παντελής Παντελόπουλος, Ασπασία Παπαδοπεράκη, Αντωνία Παπατζανάκη, Αντώνης Παυλάκης, Benjamin Page, Παναγιώτα Πιτσιρή, Alda Reis, Petr Shevchenko, Χρυσούλα Σκεπετζή, Άγγελος Σκούρτης, Βασιλική Σοφρά, Αννέττα Σπανουδάκη, Κωνσταντίνος Σταµατίου, Ευδοξία Σταφυλαράκη, Αλεξάνδρα Στεφανίδου, Άρις Στοΐδης, Αντώνης Τριανταφύλλου, Κατερίνα Τσεµπελή, Γιώργος Τσεριώνης, Θεοδώρα Τσιάτσιου, Ειρήνη Τσιράκη, Eddie Fenn, Αποστόλης Φιλίππου, Andrei Filippov, Konstantin Fischer, Αντώνης Φραντζεσκάκης, Μανούσος Χαλκιαδάκης, Πέπη Χατζηδάκη και Sally Heard.
Την έκθεση επιµελούνται ο Ιστορικός της Τέχνης και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πάτρας Κωνσταντίνος Β. Πρώιµος και ο ∆ιευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.
Η παρουσίαση της έκθεσης οργανώνεται από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον και το Εικαστικό Πρόγραµµα ΧΑΝΙaRT-2025 σε συνδιοργάνωση µε τους Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το ∆ήµο Πλατανιά, την Αίθουσα Τέχνης Match More και το Ζεύξις Art Studio.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum