Εορταστικό κλείσιµο της έκθεσης «3 διαστάσεις+»

Εορταστικό κλείσιµο της οµαδικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης «3 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ+», θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 9 Νοεµβρίου 2025, από 11:00 το πρωί έως 19:00 το απόγευµα, µε ελεύθερη είσοδο, στις αίθουσες του Μουσείου στο ∆ροµόνερο του ∆ήµου Πλατανιά.

Κατά το εορταστικό κλείσιµο της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν ξεναγήσεις από τους επιµελητές, ενηµερώσεις και σχόλια από τους συµµετέχοντες καλλιτέχνες για τα έργα τους και παρουσίαση του εικονογραφηµένου καταλόγου της έκθεσης.

Η έκθεση «3 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ+» παρουσιάζει επιλεγµένα έργα γλυπτικής, κεραµικής, εγκαταστάσεων, κολάζ και κατασκευών από τις Μόνιµες Συλλογές του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον.

Στην έκθεση συµµετέχουν οι εικαστικοί καλλιτέχνες: Eozen Agopian, Μαρία Αντωνάτου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Σωκράτης Αργείτης, Χρύσα Βαθιανάκη, Μαργαρίτα Βασιλάκου, Ιωάννα Βλάχου, Ανδρέας Βούσουρας, Γιάννης Γαβαλάς, Νίκος Γιαβρόπουλος, Κρις Γιανάκος, Καλλιόπη Γιατρουδάκη, Κορνήλιος Γραµµένος, Λυδία ∆αµπασίνα, Θόδωρος ∆ασκαλάκης, Χαράλαµπος ∆ερµάτης, Γιάννης ∆ηµητράκης, Αλέξανδρος ∆ηµητριάδης, Μιχάλης ∆ουκουµετζάκης, Εν-Φλω, Αντιγόνη Καββαθά, Αθανάσιος Καλατζής, Βίκυ Καµένου, Βασίλης Καρκατσέλης, Χρήστος Κεχαγιόγλου, Μαρία Κοκκίνη, Χριστίνα Κουκουράκη, Ευδοκία Κύρκου, Θανάσης Λάλας, Ιόλη Λειβαδά, Κοσµάς Λιλικάκης, Χρυσάνθη Λυµπεραίου, Βαγγέλης Λυµπουρίδης, Γιώργος Λυντζέρης, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, David Macfarlane, Φίλιππος Μάνος, Ελένη Μανωλαράκη, Αλεξάνδρα Μαράτη, Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης, Παντελής Μαρκαντωνάκης, Άλκηστη Μιχαηλίδου, Ιωάννης Μονογυιός, Nicholas Moore, Λαµπρινή Μποβιάτσου, Κωνσταντίνα Μπολιεράκη, Ισµήνη Μπονάτσου, Ρένα Μπραουδάκη, Barbara Knight, Κώστας Παγωµένος, Ευτύχης Παλλήκαρης, Άγγελος Παναγιωτίδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Παντελής Παντελόπουλος, Ασπασία Παπαδοπεράκη, Αντωνία Παπατζανάκη, Αντώνης Παυλάκης, Benjamin Page, Παναγιώτα Πιτσιρή, Alda Reis, Petr Shevchenko, Χρυσούλα Σκεπετζή, Άγγελος Σκούρτης, Βασιλική Σοφρά, Αννέττα Σπανουδάκη, Κωνσταντίνος Σταµατίου, Ευδοξία Σταφυλαράκη, Αλεξάνδρα Στεφανίδου, Άρις Στοΐδης, Αντώνης Τριανταφύλλου, Κατερίνα Τσεµπελή, Γιώργος Τσεριώνης, Θεοδώρα Τσιάτσιου, Ειρήνη Τσιράκη, Eddie Fenn, Αποστόλης Φιλίππου, Andrei Filippov, Konstantin Fischer, Αντώνης Φραντζεσκάκης, Μανούσος Χαλκιαδάκης, Πέπη Χατζηδάκη και Sally Heard.

Την έκθεση επιµελούνται ο Ιστορικός της Τέχνης και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πάτρας Κωνσταντίνος Β. Πρώιµος και ο ∆ιευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Η παρουσίαση της έκθεσης οργανώνεται από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον και το Εικαστικό Πρόγραµµα ΧΑΝΙaRT-2025 σε συνδιοργάνωση µε τους Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το ∆ήµο Πλατανιά, την Αίθουσα Τέχνης Match More και το Ζεύξις Art Studio.