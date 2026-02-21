Εορταστικές εκδηλώσεις στα Χανιά

Κορυφώνονται οι εορταστικές – αποκριάτικες εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες στα Χανιά σήµερα Σάββατο 21, Κυριακή 22 και Καθαρά ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου. Ειδικότερα:

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 10:30 & 12:30 | Ρώσικος Στρατώνας, Εργαστήρια κατασκευής χαρταετών από καλάµι και ανακυκλώσιµα υλικά.

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00 | Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης» , Χρώµατα, µουσική, παιχνίδι και messy play. Για παιδιά 18 µηνών έως 3 ετών µε συνοδεία γονέα.

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 21:30 | Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) , Αποκριάτικο πάρτι ενηλίκων «Masque Fantasia» µε τον DJ Stathi Ioannou.

– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00 | Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης» , Θεατρική παράσταση «Η Τυροφάγος» | είσοδος ελεύθερη.

– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 17:00 | Μεγάλο Αρσενάλι, Παιδικό αποκριάτικο πάρτι µε την κλόουν Λόκο.

ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Για την Καθαρά ∆ευτέρα ο ∆ήµος Χανίων προσκαλεί τον κόσµο να γιορτάσει τα κούλουµα στο άλσος των Αγίων Αποστόλων.

Από τις 11:00 το πρωί θα ξεκινήσει η γιορτή µε κρητικά και λαϊκά τραγούδια µε το µουσικό σχήµα «Νότιος ∆ρόµος» (Χαλκιαδάκης Γιάννης – βιολί / τραγούδι, Σίνης Γιάννης – στεργιανό λαούτο / µπουζούκι / τραγούδι, Νίκος Παπακαστρίτσιος – κιθάρα / τραγούδι, Κυριάκος Μπερτάκης – κρητικό λαούτο και Ανθή Φουρκή – Κρουστά), παραδοσιακά κεράσµατα από την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Χανίων και άφθονο κρασί (χορηγία του κ. Λεωνίδα Περατσάκη) και η γιορτή θα κρατήσει µέχρι αργά το απόγευµα.