menu
16.1 C
Chania
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Εορταστικές εκδηλώσεις στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κορυφώνονται οι εορταστικές – αποκριάτικες εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες στα Χανιά σήµερα Σάββατο 21, Κυριακή 22 και Καθαρά ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου. Ειδικότερα:
– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 10:30 & 12:30  | Ρώσικος Στρατώνας,  Εργαστήρια κατασκευής χαρταετών από καλάµι και ανακυκλώσιµα υλικά.
– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00  | Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης» , Χρώµατα, µουσική, παιχνίδι και messy play.  Για παιδιά 18 µηνών έως 3 ετών µε συνοδεία γονέα.
– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 21:30 |  Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) , Αποκριάτικο πάρτι ενηλίκων «Masque Fantasia» µε τον DJ Stathi Ioannou.
– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00  | Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης» , Θεατρική παράσταση «Η Τυροφάγος» | είσοδος ελεύθερη.
– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 17:00  | Μεγάλο Αρσενάλι, Παιδικό αποκριάτικο πάρτι µε την κλόουν Λόκο.
ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ
Για την Καθαρά ∆ευτέρα ο ∆ήµος Χανίων προσκαλεί τον κόσµο να γιορτάσει τα κούλουµα στο άλσος των Αγίων Αποστόλων.
Από τις 11:00 το πρωί θα ξεκινήσει η γιορτή µε κρητικά και λαϊκά τραγούδια µε το µουσικό σχήµα «Νότιος ∆ρόµος» (Χαλκιαδάκης Γιάννης – βιολί / τραγούδι, Σίνης Γιάννης – στεργιανό λαούτο / µπουζούκι / τραγούδι, Νίκος Παπακαστρίτσιος – κιθάρα / τραγούδι, Κυριάκος Μπερτάκης – κρητικό λαούτο και Ανθή Φουρκή – Κρουστά), παραδοσιακά κεράσµατα από την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Χανίων και άφθονο κρασί (χορηγία του κ. Λεωνίδα Περατσάκη) και η γιορτή θα κρατήσει µέχρι αργά το απόγευµα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum